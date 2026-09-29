El periodista Ben Jacobs afirma: "Según tengo entendido, la Premier League busca una deducción de puntos importante y sin precedentes, e incluso el descenso del Manchester City a una categoría inferior".

Y añadió: "También puedo informarles en exclusiva que la English Football League planea leer la resolución en caso de que el Manchester City sea excluido de la Premier League, y que, por solidaridad, está dispuesta a respaldar la posición de la Premier League e intentar mantener al Manchester City fuera de la liga también".

Y concluyó: "Por tanto, existe el riesgo de que, en el peor de los escenarios, el Manchester City quede totalmente excluido del fútbol (profesional)".

A diferencia de la mayoría de los demás países, incluso la cuarta división de Inglaterra sigue siendo una liga profesional. La National League es el quinto nivel más alto del sistema de ligas de fútbol inglés.

Todavía no está del todo claro cuál será la sanción. Eso se determinará en un procedimiento aparte. En el comunicado de la Premier League se afirma: "La comisión designada goza de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a las sanciones que aplica. La lista no exhaustiva recogida en el reglamento incluye multas económicas, deducción de puntos y otras sanciones deportivas".

El Manchester City tiene de plazo hasta el 2 de octubre para recurrir los resultados. El club ya ha respondido al comunicado y sostiene su inocencia.