¡Una situación totalmente descabellada en los Países Bajos! El equipo debe perder para ascender

El Den Bosch, noveno en la tabla, avanza hacia la ronda de ascenso, pero su puesto no está garantizado. Todo depende de la clasificación por periodos. Si el Vitesse Arnhem ganara el cuarto periodo, la situación podría invertirse. Actualmente el Vitesse es tercero en esa clasificación, tras Willem II y ADO Den Haag, así que lucha indirectamente por los play-offs.

La Keuken Kampioen Divisie se divide en cuatro periodos de 8-10 jornadas cada uno, con una miniclasificación independiente. Solo cuentan los puntos de cada periodo, sin importar la general. Al final de cada periodo se corona al equipo con más puntos en esa fase como «ganador del periodo».