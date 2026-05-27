El seleccionador Julian Nagelsmann admitió al inicio de la concentración de la DFB previa al Mundial que un jugador no convocado ya sabía, antes de su llamada, que no estaba en la lista de 26.
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«Una situación estúpida»: un futbolista de la selección alemana se enteró por los medios de que no iría al Mundial
Nagelsmann, en rueda de prensa, explicó de nuevo el proceso de selección de su plantilla. El técnico de 38 años avisó por teléfono a todos los jugadores convocados y también a los que, pese a sonar para el Mundial, finalmente se quedaron fuera.
El método recibió críticas porque, días antes del anuncio del jueves, ya se habían filtrado muchos nombres. «Podría sentarme, desplegar una lista y decir: “Estos son los jugadores”. Así se evita que se filtre a los medios», reconoció Nagelsmann. Pero, añadió, «no me importa».
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Nagelsmann: «Al final, para el jugador fue una situación bastante desagradable»
Para él es más importante «el contacto con los jugadores y explicarles por qué. Lo correcto es informarles personalmente, en los buenos y malos momentos».
Reconoce que, en una ocasión, la noticia se publicó antes de que él llamara al jugador afectado: «Eso es una tontería, sobre todo para el jugador».
Sin embargo, admite: «No puedo controlar lo que publican los medios, pero creo que hay que hablar primero con cada jugador».
No le importa cómo lo hayan gestionado otras naciones; su único problema es «esa filtración, pero a mí personalmente no me ha molestado demasiado».
Como ejemplo, citó a Robin Gosens, defensa de la Fiorentina no convocado: «Le llamé y eso es importante. Ahora será comentarista en el Mundial y es clave explicarles los motivos para seguir trabajando juntos».
La selección alemana para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Números de camiseta Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Felix Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Lennart Karl FC Bayern de Múnich 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ofensiva Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11