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«Una semana es un nueve, la siguiente es un seis»: por qué el Manchester United no ha buscado un refuerzo en el mercado para una estrella veterana que se acerca a los 250 partidos disputados
El Manchester United ha reforzado sus líneas de ataque y del centro del campo
El Manchester United gastó mucho al reforzar su ataque en 2025, con incorporaciones como las de Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha. El actual mercado ha traído refuerzos para el centro del campo, con Youri Tielemans y Andry Santos sumándose a las filas de Michael Carrick.
Senne Lammens ha solucionado los problemas bajo palos, como una opción fiable para la portería, pero no ha habido incorporaciones por delante de él. Eso, pese a que el United está lejos de mostrarse sólido en su intento de volver a la senda de los títulos.
También se han planteado dudas sobre quienes ocupan los puestos de lateral, con Dalot y Noussair Mazraoui actuando en la derecha y Luke Shaw sigue lidiando con problemas físicos en la izquierda. ¿Deberían haberse reservado más fondos para nuevos fichajes en toda la línea defensiva?
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¿Podría encontrarse una mejora para el lateral derecho respecto a Dalot?
Simpson, canterano del United, no está convencido de que haya que sustituir a Dalot todavía, y el natural de Mánchester, que hablaba en asociación con LiveFootballTickets, dijo a GOAL: «No me sorprende que Diogo Dalot haya mantenido su puesto durante tanto tiempo. Mira, con Dalot es simplemente cuestión de regularidad: una semana es un nueve y a la siguiente es un seis. Pero no le culpo, es difícil ser regular cuando estás cambiando constantemente de posición.
«Si el United consigue asentar una línea de cuatro en defensa, todo el mundo sabrá cuál es su papel, y eso permitirá a Dalot mantener la regularidad. Es un jugador trabajador, lo da todo en los entrenamientos. Creo que con Diogo sabes lo que te vas a encontrar, y además sigue teniendo una buena edad. También está Noussair Mazraoui como una opción más defensiva. Creo que hay otras áreas clave que el Man United necesita reforzar antes de pensar en el lateral derecho».
Dalot se marca un ambicioso objetivo de títulos con el Manchester United
Dalot está en el United desde 2018, con una cesión al AC Milan durante la campaña 2020-21. Está cada vez más cerca de alcanzar los 250 partidos con el Manchester United y, tras conquistar la FA Cup y la Carabao Cup, está deseando dar más grandes títulos a una afición fiel.
El portugués de 27 años ha contado a Gazzetta dello Sport cuáles son sus esperanzas para 2026-27: «Quiero decir, todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos en nuestras carreras, tanto profesional como personalmente. Pero, obviamente, hablando de fútbol, mi objetivo es ganar algo con este club, ganar un gran título con esta camiseta. Así que espero poder conseguirlo este año y devolver al club al lugar que merece, y creo que tenemos una buena oportunidad de hacerlo».
Y añadió sobre su ambición personal: «Siempre la misma: intentar ser la mejor versión de mí mismo, intentar ayudar al club todo lo posible y estar en las mejores condiciones mentales y físicas para ayudar al equipo, y después intentar generar a mi alrededor la energía que el club necesita para permitirnos pelear por cada competición y cada trofeo.
»Creo que eso es lo mínimo para este club: afrontar cada temporada creyendo que podemos ganar cada competición. Y creo que estamos creando algo especial. Espero que podamos hacerlo esta temporada y llegar al final del año peleando por esos objetivos».
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Partidos del Manchester United 2026-27: el Ipswich, siguiente rival tras la derrota ante el Hull
Algunos habían situado al United como posible aspirante al título de la Premier League antes de que arrancara en Inglaterra la última campaña de la máxima categoría. Sin embargo, tropezó de inicio al sufrir una sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull City.
Otro recién ascendido, el Ipswich, será el rival del domingo, cuando el Manchester United regrese a casa. Dalot podría volver al once inicial de Carrick para ese partido, mientras que el mercado de fichajes de verano de 2026 seguirá abierto hasta el 1 de septiembre.
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