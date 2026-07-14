Una revolución futbolística... Deschamps plantea a Zidane un verdadero dilema

La inminente llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección francesa coincide con la mejor etapa deportiva de los «Gallos», bajo la dirección de Didier Deschamps.

Deschamps dejará el cargo tras dos partidos y Zidane asumirá el mando, aunque aún no se haya anunciado oficialmente.

Según el diario «AS», Zidane asumirá el cargo en el mejor momento futbolístico de los Les Bleus, tras la transformación de estilo impulsada por Deschamps.

Tras priorizar la eficacia sobre el espectáculo, el equipo mantiene su poder ofensivo y muestra un nivel técnico más convincente y un mejor juego colectivo.

Zidane asumirá el cargo en un momento de máximo nivel técnico, lo que supone un gran reto por las elevadas expectativas, pero también una oportunidad para seguir construyendo sobre lo logrado.

La base dejada por Deschamps, con una delantera repleta de estrellas, le permitirá a Zidane explotar el potencial ofensivo y seguir haciendo crecer al equipo.