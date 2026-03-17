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¡Una remontada impresionante! El cuento de hadas del Bodo/Glimt en la Liga de Campeones llega a su fin, mientras que el Sporting CP, con una actuación estelar, se clasifica para cuartos de final tras una remontada épica
Una noche histórica para Europa en Alvalade
La trayectoria de cuento de hadas del club noruego, procedente de un pueblo pesquero de unos 55 000 habitantes situado al norte del círculo polar ártico, ha llegado oficialmente a su fin. El Sporting protagonizó el martes por la noche una de las remontadas más espectaculares en la larga historia de la competición, arrollando a su atónito rival por 5-0 en el Estadio José Alvalade. Los visitantes habían llegado con una cómoda ventaja de 3-0 de la ida, conseguida en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores. Sin embargo, se encontraron con un equipo local implacable que dominó la posesión desde el pitido inicial, demostrando que la gran desventaja no era, en absoluto, insuperable.
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Los Lions lideran la ofensiva contra los Arctic, que parten como outsiders
La remontada cobró impulso gracias a los goles de Gonçalo Inácio y Pedro Gonçalves, que minaron la confianza de los visitantes. El punto de inflexión llegó cuando Luis Javier Suárez transformó con seguridad un penalti en el minuto 78, empatando la eliminatoria a 3-3 en el global y llevando el partido a la prórroga. El equipo más septentrional que jamás haya disputado la competición, que anteriormente había cautivado al mundo del fútbol al derrotar al Manchester City, al Atlético de Madrid y al Inter, se vio de repente como mero espectador de su propia eliminación. A pesar de sus valientes esfuerzos defensivos, no pudieron contener las implacables oleadas ofensivas.
Araujo y Nel sellan la victoria decisiva
Con el empate en el aire durante la prórroga, Maximiliano Araujo se erigió en héroe absoluto en el minuto 92. El lateral izquierdo uruguayo se lanzó al ataque para marcar el gol decisivo, poniendo al equipo local por delante en el marcador global por primera vez. Fue un duro golpe para los noruegos, que finalmente se habían quedado sin fuerzas. A medida que el reloj avanzaba y los visitantes se lanzaban al ataque con desesperación, Rafael Nel puso la guinda al pastel al anotar el quinto gol en el tiempo de descuento, asegurando el pase con una impresionante victoria global por 5-3.
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Los grandes del deporte toman nota de esta remontada épica
Esta remontada épica recuerda la gloriosa hazaña del club en los cuartos de final de la Recopa de Europa de la temporada 1963-64 contra el Manchester United. Tras sufrir una abultada derrota por 4-1 en Old Trafford, remontaron el déficit de tres goles con una impresionante victoria por 5-0 en Lisboa y, finalmente, acabaron alzando el trofeo esa temporada. El equipo de Lisboa espera ahora al ganador del partido entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen para saber a quién se enfrentará en la siguiente ronda. Aunque el viaje termina para los debutantes, se marchan habiéndose ganado un inmenso respeto, mientras que el equipo portugués regresa con fuerza a la élite europea.
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