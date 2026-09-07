Getty/GOAL
Traducido por
«Una regla para la MLS y otra para el Inter Miami»: las conversaciones sobre el traspaso de Neymar levantan sospechas mientras se plantea una reunión de la MSN con Lionel Messi y Luis Suarez para la exsuperestrella del Barcelona
El incombustible Suárez sigue rindiendo a gran nivel a las puertas de su 40 cumpleaños
El excentrocampista de Chelsea y Tottenham Poyet, que ha entrenado por todo el mundo, sigue de cerca cómo le va a su compatriota Suárez. El veterano delantero, pese a sus problemas de rodilla de larga duración, sigue rindiendo a gran nivel a sus 39 años.
El exdelantero de Liverpool y Barça ha firmado 12 goles con Inter Miami en 2026, lo que eleva su total a 54 con el club de Florida en 107 partidos. Puede que no siga el ritmo de su compañero Messi, considerado el GOAT, pero ha seguido siendo una fuente fiable de rendimiento ofensivo desde que decidió perseguir el sueño americano junto a David Beckham y compañía en el sur de Florida.
- Getty
El GOAT Messi trabaja con amigos cercanos en el Inter Miami
Varias caras conocidas han trabajado junto a Suárez, entre ellas Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Inter Miami ha conseguido mantener contento a su capitán talismánico incorporando a amigos íntimos y compitiendo por los grandes títulos.
Se habla de que Neymar se una a ese grupo en 2027, ya que su contrato con el Santos se acerca a su fin, y a muchos les encantaría volver a ver al máximo goleador histórico de Brasil trabajando de nuevo en tándem con Messi y Suárez. No obstante, las reglas del Jugador Franquicia también deben tenerse en cuenta.
Inter Miami ha estado encontrando formas creativas de encajar a numerosos nombres de primer nivel en su equipo, y parece que no hay nada que le impida sumar otra superestrella mundial a sus filas.
¿Podría Neymar reformar la legendaria delantera «MSN» en la MLS?
Preguntado por si un acuerdo por Neymar convencería a Suárez, que cumplirá 40 años en enero, de ampliar su carrera un año más, Poyet, hablando por cortesía de Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Intenté averiguarlo porque hace unos años me interesaba la MLS e intenté entender el sistema e intenté averiguar cómo entrena el equipo, cómo viajan, ya sabes, a veces hay desplazamientos muy largos en Estados Unidos.
«Y entonces me di cuenta el año pasado, cuando multaron a Miami con una gran cantidad de dinero por gastar más de lo que debía, porque todo el mundo sabe que puedes tener tres Jugadores Franquicia y ellos tienen cinco o seis. Y ahora, si es verdad que Neymar puede ir allí, entonces no hay reglas para Inter Miami. Hay una regla para la MLS y otra para Inter Miami.
«Pero es la manera en la que disfrutan jugando. Creo que ahora es muy importante que Messi sea feliz. Después de retirarse de la selección, creo que ahora quiere tener una vida feliz. Miami le está dando eso a él y a su familia. Tiene a uno de sus mejores amigos, Luis, a su lado. Quizá también quieran a Neymar para tener algunas fiestas brasileñas. No lo sé. Sigo sin entenderlo.
«Creo que la MLS tiene un gran potencial. Creo que están mejorando muy lentamente. Con todos mis respetos a todos los entrenadores que están allí, si siguen llevando a ciertos jugadores del nivel de Messi, Suárez, Casemiro, Neymar, deberían empezar a llevar algunos entrenadores que puedan estar a la altura.
«No es fácil. Uno de los mayores problemas que tenemos como entrenadores es gestionar egos. Grandes. Y no hay muchos más grandes que el de Neymar. Ahora va a Inter Miami con un buen amigo mío, Kily Gonzalez. Jugó conmigo en Zaragoza. Es un buen tipo. Es muy buen tipo. Lleva cinco o seis años siendo entrenador en Argentina. Va a ser interesante ver esa mezcla de Kily con este tipo».
- Getty
El icono brasileño Neymar aún no ha revelado sus planes de futuro
Neymar, que también ha sufrido problemas de lesiones en los últimos años y no logró tener el impacto que esperaba en el Mundial de 2026, aún no ha revelado públicamente cuáles son sus planes de futuro a corto y largo plazo.
Si existe alguna posibilidad de que se reúna con Messi y Suárez en Miami, sería una oportunidad difícil de rechazar. Puede que se alce alguna ceja si se cierra un acuerdo, pero también hay que tener en cuenta la promoción global de la marca MLS.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias