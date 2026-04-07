Una reacción inusual de Chouameni ante la decisión arbitral en el partido contra el Bayern

En sus declaraciones en la zona mixta, tras el final del partido, Chouameni no buscó excusas poco convincentes, sino que afrontó la realidad con una franqueza notable, subrayando que el dominio del terreno de juego no significa nada si no se traduce en goles.

El astro francés declaró a la cadena RMC: «La verdad es que ha sido una noche difícil para todos nosotros. No esperábamos este resultado en nuestro estadio y ante nuestra afición, pero así es el fútbol a este nivel; son los pequeños detalles los que deciden los grandes enfrentamientos».

Chouameni señaló el principal problema del Real Madrid ante el Bayern, que permitió la victoria del equipo bávaro: la falta de puntería ante la portería.

Y afirmó con claridad: «Tuvimos ocasiones para marcar y adelantarnos, pero debemos ser más eficaces ante la portería. En partidos como este, si no aprovechas las oportunidades que se te presentan, un equipo de la talla del Bayern de Múnich te castiga, y eso es lo que ha pasado hoy».