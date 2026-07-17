¡Una publicación en redes desata el debate! Novedades en la lucha por el Balón de Oro

Hasta ahora, solo un jugador fuera de Europa ha ganado el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023, poco después de fichar por el Inter de Miami. El premio reconoció su temporada 2022/23 con el París Saint-Germain y, sobre todo, el título mundial con Argentina en diciembre de 2022.

Antes del torneo se le daba por descartado: sus goles con el Miami y el título de la MLS no pesaban en el escenario internacional. Sin embargo, Messi llevó casi en solitario a Argentina a la final con ocho tantos y cuatro asistencias. Este domingo se mide a España. En las casas de apuestas ya es favorito al Balón de Oro. Si lo consigue, la recompensa se basaría en sus ocho partidos del Mundial, pues el periodo de evaluación concluye con la final.

Antes de las semifinales, el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé seguían siendo los principales favoritos. Ambos cuajaron temporadas individuales sobresalientes, pero no lograron ganar la Liga de Campeones con sus clubes, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Al quedar eliminados en las semifinales del Mundial, tampoco se llevan ningún título en el segundo gran torneo del año. Sin embargo, precisamente Messi debería darles esperanzas: en 2010 ganó el Balón de Oro en un año de Mundial, sin haber conquistado ni el torneo ni la Liga de Campeones.