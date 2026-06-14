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Una propuesta impactante que incita a Bruno a rebelarse contra Ronaldo

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La periodista británica Angelina Kelly, de talkSPORT, sugirió que Bruno Fernandes no juegue con Portugal si Cristiano Ronaldo es titular en el Mundial.

La sugerencia llega cuando Portugal parte como favorito al título y Bruno se presenta como el creativo clave del equipo de Roberto Martínez.

A sus 41 años, se espera que Ronaldo lideré el ataque luso, pero su actual capacidad goleadora genera dudas. 

Kelly afirmó que la presencia de Ronaldo perjudica al equipo.

El diario A Bola recogió sus palabras: «Ronaldo no estuvo al nivel esperado en la Eurocopa 2024 ni en el último Mundial. Estamos en 2026 y él, sencillamente, no quiere dejarlo».

Además, consideró «un poco vergonzoso» que desperdiciara algunas ocasiones en los amistosos.

  • Portugal Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo y las posibilidades de Portugal de ganar el Mundial

    Y señaló: «La Federación Portuguesa está demasiado obsesionada con el tren de dinero que genera Ronaldo. Alguien debe tomar una postura y poner fin a esta farsa».

    Y añadió: «Parece que Roberto Martínez aceptó que entrenar a Portugal implica elegir a Ronaldo como condición indispensable».

    Kelly propuso una medida drástica y afirmó: «Bruno Fernandes, como titular, debe ir a Roberto Martínez y decirle que Ronaldo no puede ser titular; si no, se irá de la selección, porque Ronaldo está arruinando las opciones de todos de ganar el Mundial».

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