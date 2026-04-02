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Una plantilla impresionante valorada en 600 millones de libras no logró clasificarse para el Mundial

World Cup
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
G. Donnarumma
R. Lewandowski
A. Bastoni
M. Kerkez
D. Szoboszlai
S. Tonali
K. Kvaratskhelia
B. Sesko
V. Osimhen
Bosnia y Herzegovina
Italia
Polonia
Hungría
Georgia
Eslovenia
Nigeria

Grandes selecciones que se quedaron fuera de la fase de clasificación con gran decepción

 Han concluido todas las fases de clasificación para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, con la clasificación de 48 selecciones.

A pesar de que se ha clasificado un número tan elevado de selecciones para el Mundial, la lista carece de grandes equipos, ya que la mala racha de Italia en la Copa del Mundo continúa, al no haber logrado clasificarse por tercera vez consecutiva, mientras que Dinamarca y Polonia también sufrieron una decepción en la fase final.

Gales, Serbia, Camerún y Nigeria participaron en los últimos Mundiales, pero no han conseguido su plaza para la próxima edición.

Esto ha provocado la ausencia de varias estrellas en el Mundial de 2026, que se limitarán a ver el torneo y, tal vez, lamentar no poder participar en él.

El diario «The Sun» ha seleccionado una alineación que incluye a algunos de los jugadores más famosos que se perderán el torneo, con un valor de mercado que alcanza los 600 millones de libras esterlinas.

  • Gianluigi Donnarumma Bosnia Italy 31032026Getty Images

    La portería y la defensa

    Portero: Gianluigi Donnarumma – Italia (valor de mercado: 39 millones de libras esterlinas).

     Cuenta con 81 partidos internacionales y debutó con la selección en 2016, pero nunca ha participado en un Mundial con Italia.

    La selección italiana cayó en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina el martes por la noche.

    Defensa: Alessandro Bastoni – Italia (61 millones de libras esterlinas)

    Para Bastoni fue una pesadilla, ya que fue expulsado del campo cuando su equipo iba ganando, antes de que Bosnia empatara y ganara en la tanda de penaltis.

    Defensa: Nikola Milinković – Serbia (26 millones de libras esterlinas)

    Serbia estaba en el grupo de Inglaterra, pero solo pudo quedar tercera, por detrás de Albania.

    Defensa: Milos Kerkes – Hungría (35 millones de libras esterlinas)

    Lo mismo ocurre con Milos Kerkez, que nació en Serbia pero juega al fútbol internacional con Hungría.

    • Anuncios
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    La línea media

      Brian Mboumo – Camerún (70 millones de libras esterlinas)

    La selección de Camerún perdió la semifinal de la repesca contra la República Democrática del Congo en noviembre, lo que acabó con sus opciones.

     Dominique Soboslai – Hungría (87 millones de libras esterlinas – el más caro)

    Según la web Transfermarkt, Dominik Szoboszlai es el futbolista más caro cuya selección no se ha clasificado para el Mundial.

    El centrocampista del Liverpool y de la selección húngara tiene un valor de 87 millones de libras esterlinas, pero eso no fue suficiente para derrotar a Portugal o a Irlanda en la fase de clasificación.

     Sandro Tonali – Italia (70 millones de libras esterlinas)

    Sandro Tonali se une a Szoboszlai en ver el Mundial desde la grada, aunque él, por su parte, marcó un gol en la tanda de penaltis contra Bosnia.

    Khvicha Kvaratskhelia – Georgia (79 millones de libras esterlinas)

    El jugador del París Saint-Germain es uno de los mejores de Europa, pero su selección georgiana no pudo competir con España y Turquía en la fase de clasificación.

  • Victor Osimhen

    El ataque

     Benjamin Sesko – Eslovenia (57 millones de libras esterlinas)

    Eslovenia, liderada por Benjamin Sesko, tampoco logró clasificarse, por lo que este destacado jugador se perderá el Mundial.

      Robert Lewandowski – Polonia (7 millones de libras esterlinas)

     Polonia encajó el gol de la victoria en el minuto 88 ante Suecia, perdiendo así la oportunidad de clasificarse para el Mundial de 2026.

    A sus 37 años, es probable que esto signifique que Robert Lewandowski no participará en otra edición... El gran delantero de la era moderna derramó lágrimas al final del partido.

    Victor Osimhen – Nigeria (65 millones de libras esterlinas)

    Nigeria sufrió un comienzo de calambre en la fase de clasificación y quedó en segundo lugar, a un punto de Sudáfrica, antes de caer derrotada ante la República Democrática del Congo en la repesca.

    (Leer también)... Tras la polémica del partido contra Egipto... ¿Perderá España el honor de albergar la final del Mundial de 2030?

  • Una plantilla alternativa valorada en 341 millones de libras esterlinas

    Hay muchos otros jugadores a los que no les ha sonreído la suerte... Así que aquí tenéis una alineación alternativa valorada en 341 millones de libras esterlinas.

    Portero: André Onana – Camerún (10 millones de libras esterlinas)

    Defensa: Mateusz Kacz – Polonia (19 millones de libras esterlinas)

    Defensa: Ethan Ampadu – Gales (22 millones de libras esterlinas)

    Defensa: Patrick Dørgo – Dinamarca (31 millones de libras esterlinas)

    Centrocampista: Harry Wilson – Gales (22 millones de libras esterlinas)

    Centrocampista: Carlos Baleba – Camerún (48 millones de libras esterlinas)

    Centrocampista: Nicolò Barella – Italia (44 millones de libras esterlinas)

    Centrocampista: Ademola Lookman – Nigeria (35 millones de libras esterlinas)

    Delantero: Brennan Johnson – Gales (31 millones de libras esterlinas)

    Delantero: Rasmus Højlund – Dinamarca (44 millones de libras esterlinas)