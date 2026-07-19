¿Una pista sobre su retirada? Lionel Messi hace emotivas declaraciones antes de la final del Mundial 2026: el mejor jugador argentino de la historia se prepara para «El último tango» contra España

Messi está a punto de vivir otro momento histórico en su carrera. Antes de la final del Mundial 2026 contra España, el rosarino usó las redes para destacar el legado de este grupo en la memoria argentina.

El capitán argentino mostró su orgullo por el grupo y el camino recorrido en este ciclo mundialista.

«Lo mejor de todos estos años nunca han sido solo los títulos, sino todo el camino recorrido. Compartir cada día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso», escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram.

«Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan cada día para que esta selección siga siendo una familia».



