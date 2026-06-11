Tuchel, exentrenador de Chelsea, Bayern Múnich y París Saint-Germain, asumirá la selección de Inglaterra en enero de 2025, tras la renuncia de Gareth Southgate por la segunda final de la Euro perdida.

Su palmarés, con títulos nacionales y una Champions League, lo convirtió en el candidato ideal para una nación ávida de triunfos. Han pasado 60 años desde que las leyendas de 1966 alzaron la Copa del Mundo en Wembley.

Inglaterra confía en que Tuchel devuelva el fútbol «a casa». Hasta ahora ha avanzado con solidez: ocho victorias, cero goles encajados y billete sellado para el Mundial 2026.