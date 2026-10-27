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Loai Mohamed
Traducido por

Una paradoja que abre el debate: ¿fue injusto el Balón de Oro con David Raya tras su gran momento con el Arsenal?

FEATURES
Analysis
D. Raya
Unai Simón
Chequia vs España
Chequia
España
UEFA Nations League A
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Athletic Club vs Real Sociedad
Athletic Club
Real Sociedad
Primera División
España
Chequia
Inglaterra

73 goles no le bastaron para ganar: ¿cómo trastocó Simón las cuentas del Balón de Oro?

Los números podrían parecer suficientes para zanjar el debate sobre quién es el mejor portero del mundo, pero la carrera por el Balón de Oro demostró que la imagen no siempre se reduce al número de goles encajados o de partidos con la portería a cero.

Entre una temporada excepcional firmada por David Raya con el Arsenal y un logro histórico conseguido por Unai Simón con la selección de España, surge una paradoja que abre la puerta a la pregunta: ¿fue justa la votación con el guardameta del Athletic Club, o Raya merecía el premio tras lo que ofreció con el club londinense?

En la gala del Balón de Oro celebrada en Londres la noche del lunes, Simón se adjudicó el premio al mejor portero, superando a Raya y a otros ocho nominados: el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el español Joan García, el suizo Gregor Kobel, el argentino Emiliano Martínez, el senegalés Édouard Mendy, el ruso Matvéi Safónov y el portero de Cabo Verde Vozinha.

Sin embargo, la comparación de los números de ambos guardametas durante la temporada plantea más de un interrogante, sobre todo porque Raya fue uno de los elementos más destacados del Arsenal en su camino hacia el título de la Premier League, mientras que Simón sufrió al encajar un mayor número de goles con su equipo.

  • Raya: números excepcionales en la temporada de la conquista de la Liga

    David Raya fue uno de los grandes artífices de la conquista del título de la Premier League por parte del Arsenal tras 22 años de sequía, después de ofrecer una temporada destacada en cuanto a paradas y porterías a cero.

    El guardameta español, de 31 años, disputó 37 partidos en la competición, en los que mantuvo su portería imbatida en 19 encuentros, la cifra más alta entre los porteros de la liga, mientras que encajó únicamente 26 goles, con un promedio inferior a un gol por partido.

    La influencia de Raya no se detuvo en las fronteras de las competiciones nacionales, sino que desempeñó un papel importante en la llegada del Arsenal a la final de la Liga de Campeones de Europa, antes de que el equipo cayera ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis.

    En la competición continental, Raya participó en 14 partidos, dejando su portería a cero en 9 de ellos, y su meta solo encajó 5 goles, con un promedio de 0,35 goles por partido.

    El guardameta español no participó en ningún partido de la FA Cup ni de la Copa de la Liga, pero terminó la temporada con un total de 51 partidos con el Arsenal en las distintas competiciones, en los que mantuvo su portería imbatida en 28 encuentros y encajó 31 goles, con un promedio de 0,60 goles por partido.

  • Simón: números menos convincentes con el Bilbao

    Por otro lado, las cifras de Unai Simón con el Athletic Club no parecen comparables a lo logrado por Raya con el Arsenal, al menos al observar el número de goles encajados y los partidos en los que mantuvo su portería a cero.

    En LaLiga, Simón, de 29 años, disputó 37 partidos, de los cuales solo dejó su portería a cero en 6, mientras que encajó 54 goles, a un promedio de 1,4 goles por partido.

    En la Liga de Campeones, por su parte, participó en 8 partidos, en los que mantuvo su portería a cero únicamente en dos, mientras que encajó 14 goles, a un promedio cercano a los dos goles por partido.

    El guardameta del Athletic también recibió 5 goles en un solo partido ante el Barcelona en la Supercopa de España, con lo que el total de sus participaciones con el equipo durante la temporada ascendió a 46 partidos en las distintas competiciones, en los que encajó 73 goles, a un promedio de 1,5 goles por partido.

    Al comparar estas cifras con lo logrado por Raya, la ventaja parece clara para el portero del Arsenal, tanto en el número de goles encajados como en las veces que dejó su portería a cero. Sin embargo, esta comparación por sí sola no cuenta toda la historia.

  • Las paradas revelan la otra cara de la comparación

    Comparar a los porteros exige analizar la magnitud de la presión a la que se expone cada uno, y no limitarse a los goles encajados o al número de partidos con la portería a cero.

    El Arsenal suele imponer su dominio del balón ante muchos de sus rivales en la Premier League y en la Liga de Campeones, lo que puede reducir el número de ocasiones que llegan a la portería de Raya. El Athletic Club, por su parte, afronta periodos de mayor presión frente a algunos de sus rivales, lo que somete a Simón a pruebas diferentes.

    Las estadísticas de la plataforma «Sofascore» ilustran parte de esta imagen. En la liga, Raya registró 60 paradas y detuvo el 70 % de los disparos a los que se enfrentó, mientras que su número de paradas en la Liga de Campeones ascendió a 36, con un porcentaje de éxito del 88 %.

    En contraste, Simón atajó 100 disparos en LaLiga y detuvo el 65 % del total de disparos que recibió a su portería. En la Liga de Campeones, registró 24 paradas, con un porcentaje de éxito del 63 %.

    Estas cifras indican que Simón se enfrentó a un mayor número de disparos en la liga, mientras que Raya destacó en el porcentaje de paradas durante ambas competiciones. No obstante, la diferencia en el número de partidos y la naturaleza de las ocasiones a las que se enfrentó cada portero sigue siendo un factor importante a la hora de interpretar las estadísticas, y no se puede depender de una sola cifra para juzgar el rendimiento.

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  • El Mundial: la carta ganadora en el expediente de Simón

    Si las cifras de los clubes otorgan a Raya una clara ventaja en varios aspectos, la participación de ambos guardametas con la selección española ofrece una explicación importante sobre la elección de Simón.

    El portero del Athletic Club disputó los ocho partidos que jugó la selección de España en el Mundial 2026 y contribuyó a su coronación con el título por segunda vez en su historia, mientras que Raya permaneció en el banquillo por decisión del entrenador Luis de la Fuente.

    Durante el recorrido de España en el torneo, Simón mantuvo su portería a cero en 7 de los 8 partidos, encajó un solo gol, realizó únicamente 10 paradas y recibió el premio al Guante de Oro al mejor portero del Mundial.

    Su logro no se limitó a la conquista del título, sino que se extendió hasta registrar la racha más larga en la historia de la Copa del Mundo sin encajar ningún gol, después de mantener su portería imbatida durante 650 minutos consecutivos.

    La racha se prolongó desde sus dos últimos partidos de la edición de 2022 hasta los primeros seis partidos y medio del Mundial 2026, antes de que la cortara el gol de la selección belga en los cuartos de final.

  • ¿Ha decidido el Mundial la carrera por el Balón de Oro?

    La comparación revela una paradoja evidente: Raya superó en varios indicadores estadísticos durante la temporada de clubes, especialmente en goles encajados y partidos con portería a cero, mientras que Simón contaba con una baza difícil de ignorar, representada en su papel durante la conquista del Mundial por parte de España, además de su triunfo en el premio al Guante de Oro y de haber firmado una racha histórica en el torneo.

    Quizá este logro internacional contribuyó a inclinar la balanza a favor de Simón entre los periodistas que participaron en la votación, pese a las llamativas cifras que logró Raya con el Arsenal.

    Pero ¿significa esto que Raya fue tratado injustamente? Las cifras por sí solas no resuelven esta pregunta; resaltan su superioridad en aspectos importantes, pero no anulan el peso de los logros internacionales a la hora de valorar la temporada de un portero.