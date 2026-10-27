Los números podrían parecer suficientes para zanjar el debate sobre quién es el mejor portero del mundo, pero la carrera por el Balón de Oro demostró que la imagen no siempre se reduce al número de goles encajados o de partidos con la portería a cero.

Entre una temporada excepcional firmada por David Raya con el Arsenal y un logro histórico conseguido por Unai Simón con la selección de España, surge una paradoja que abre la puerta a la pregunta: ¿fue justa la votación con el guardameta del Athletic Club, o Raya merecía el premio tras lo que ofreció con el club londinense?

En la gala del Balón de Oro celebrada en Londres la noche del lunes, Simón se adjudicó el premio al mejor portero, superando a Raya y a otros ocho nominados: el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el español Joan García, el suizo Gregor Kobel, el argentino Emiliano Martínez, el senegalés Édouard Mendy, el ruso Matvéi Safónov y el portero de Cabo Verde Vozinha.

Sin embargo, la comparación de los números de ambos guardametas durante la temporada plantea más de un interrogante, sobre todo porque Raya fue uno de los elementos más destacados del Arsenal en su camino hacia el título de la Premier League, mientras que Simón sufrió al encajar un mayor número de goles con su equipo.