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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Una palabra que resume la crisis... Slot, a un paso de la destitución

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El terremoto de Anfield

El diario británico «Daily Mail» ha revelado que el entrenador holandés Arne Slot se encuentra en grave peligro de perder su puesto al frente del cuerpo técnico del Liverpool, ante el descenso de los resultados y el aumento de las dudas sobre la capacidad del equipo para recuperar el equilibrio en esta fase decisiva de la temporada.

El periódico ha señalado que, aunque los resultados suelen ser el factor decisivo en el destino de los entrenadores, ciertos comportamientos dentro del campo pueden acelerar ese destino. Este es el escenario al que se enfrenta Slot actualmente, coincidiendo con el desplazamiento del Liverpool a París para disputar un partido decisivo.

Según el informe, Slott vive bajo una presión cada vez mayor, a pesar de que a lo largo de la temporada se han esgrimido justificaciones objetivas como atenuantes. El equipo ha perdido gran parte de su potencia ofensiva, que fue una de las claves para conquistar la Premier League; además, la estrella Mohamed Salah se ha visto afectado física y mentalmente, mientras que el delantero Alexander Isak sufrió una falta de preparación física al inicio de su andadura con el equipo antes de sufrir una fractura en la pierna.

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    Declaraciones que sacan a la luz lo oculto

    A pesar de estas circunstancias, el periódico considera que el rendimiento del equipo ha superado los límites de un bajón aceptable a medida que se acerca el final de la temporada, algo que quedó claramente de manifiesto durante el último partido contra el Manchester City, en el que el equipo pareció adolecer de un evidente desajuste colectivo, que se tradujo en una falta de respeto por las normas más básicas dentro del campo.

    En este contexto, tuvo lugar un breve diálogo en la sala de prensa del estadio Al-Ittihad entre el periodista Ian Ledeman y Slot, en el que el periodista señaló los graves errores defensivos que llevaron a encajar goles, especialmente aquellos que se iniciaron a partir de saques de banda, además de la falta de marcaje por parte de jugadores como Florian Wirtz y Virgil van Dijk.

    Slot respondió diciendo que no estaba totalmente de acuerdo con esta afirmación, asegurando que su equipo no deja de correr ni de luchar en todos los ataques, pero reconoció al mismo tiempo que hubo errores evidentes en momentos decisivos, como la mala gestión de los centros o la falta de concentración en la marcación dentro del área, errores que le costaron al equipo goles decisivos.


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    «Pérdida de concentración»... Una expresión que resume la crisis

    Dos días después de ese partido, la valoración del entrenador se mostró más severa y precisa, sobre todo al utilizar la expresión «pérdida de concentración» para describir los errores, lo que refleja la magnitud de la crisis mental que atraviesa el equipo.

    Slot es conocido por su serenidad y franqueza al tratar con los medios de comunicación, algo que quedó patente en sus declaraciones, en las que se percibía un cierto reconocimiento implícito del problema, a pesar de sus intentos por restarle importancia.

    La realidad que se impone, según el informe, es que los jugadores del Liverpool esta temporada se han vuelto más hábiles con las palabras que con la acción. Sobre el terreno de juego, el equipo muestra un buen nivel durante algunos periodos, antes de derrumbarse de repente ante la primera prueba de fuego.

    Tras el partido contra el Manchester City, el capitán Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai acapararon la atención mediática, pero el rendimiento de Van Dijk, en concreto, suscitó dudas, ya que fue uno de los principales responsables de las deficiencias defensivas que contribuyeron al descenso del equipo desde la cima hasta la zona de peligro.

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    La prueba de París... La última oportunidad

    El periódico señala que los jugadores no están bajando el ritmo ni fallando a propósito, sino que lo que ocurre es un cambio interno en su nivel de concentración, que puede ser leve —entre un 5 % y un 10 %—, pero que resulta decisivo frente a grandes equipos como el Manchester City y el París Saint-Germain.

    En estas circunstancias, Slott se enfrenta a una prueba decisiva, ya que debe recargar a sus jugadores mental y físicamente, e infundir un espíritu de fe y confianza dentro del equipo antes del esperado enfrentamiento en Francia contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

    El «Daily Mail» afirma que el rendimiento mostrado recientemente por el Liverpool no da mucho optimismo a su afición, y señala que lograr un resultado aceptable en París, aunque sea un empate o una derrota por un margen estrecho, podría dar al entrenador una última oportunidad en Anfield. En cuanto al peor de los escenarios, podría abrir la puerta a un final inminente de su etapa en el club.

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