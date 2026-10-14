Los hombres de Michael Carrick viajaron al Metropolitano necesitados de dar un impulso a una campaña que no terminaba de arrancar, pero recibieron un golpe inmediato. Encajaron un gol antes de que se cumplieran los primeros 50 segundos, un mal presagio para una noche europea aciaga.

Pese al mazazo inicial, los visitantes dispusieron de varias ocasiones para empatar antes de que una polémica tarjeta roja a Leny Yoro frenara su reacción. El Atlético aprovechó la superioridad numérica y Ademola Lookman acabó sentenciando la victoria a falta de 11 minutos.

Las polémicas decisiones arbitrales indignaron al Manchester United. Tras el partido, el extremo Amad no se mordió la lengua al valorar el arbitraje en Snapchat: «Una p*** vergüenza. No tengo palabras».

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