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«¡Una oportunidad única en la vida!» - Nico O'Reilly se muestra ilusionado ante el «reto» de enfrentarse a Lionel Messi, mientras Inglaterra se prepara para medirse al mejor de todos los tiempos de Argentina en las semifinales del Mundial
Inglaterra se prepara para el reto de Messi
O'Reilly podría marcar a Messi en la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina.
Messi llega en un estado de forma excepcional. El capitán de Argentina inauguró el torneo con un hat-trick contra Argelia e igualó el récord de Miroslav Klose de 16 goles en Mundiales. Ya suma ocho tantos en esta edición y 21 en su carrera, empatado con el francés Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro.
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O'Reilly acepta el reto
En declaraciones a BBC Radio 5 Live antes de la semifinal, O'Reilly admitió que espera con ansias medirse al ocho veces ganador del Balón de Oro. El joven internacional inglés lo calificó como una oportunidad única y reconoció el estatus de Messi en el fútbol.
«Estoy deseando que llegue», admitió. «Es una oportunidad única en la vida. Él se acerca al final de su carrera. Para mí, es el mejor jugador que jamás haya pisado un campo de fútbol. Y sí, estoy deseando afrontar este reto».
Pickford lanza una advertencia a Argentina
Aunque toda la atención está en Messi, el portero inglés Pickford pidió a sus compañeros evitar la «visión de túnel». El guardameta del Everton cree que centrarse solo en un jugador podría dejar a los Tres Leones vulnerables ante el resto de talentos mundiales de Lionel Scaloni.
«Ha marcado muchísimos goles y ha contribuido a muchos otros a lo largo de su carrera. Es fantástico enfrentarme por fin a él después de tanto tiempo, después de haberlo visto jugar desde que era niño», afirmó Pickford.
«Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también lo buena que es Argentina. No podemos limitarnos a frenarlo; debemos explotar sus demás puntos fuertes y sus debilidades».
- AFP
Inglaterra aspira a llegar a la final del Mundial
Los ganadores avanzarán a la final de la Copa del Mundo, que se jugará en el New York New Jersey Stadium el domingo 19 de julio. Si Inglaterra vence a Argentina, enfrentará a Francia o España en busca del título. Por ahora, O'Reilly y sus compañeros se concentran en detener a Messi y asegurar su lugar en la final.
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