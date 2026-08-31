«¡Una oportunidad perdida!». Wayne Rooney carga contra Michael Carrick por la «decepcionante» decisión del Manchester United en la victoria ante el Ipswich

El Manchester United se rehízo de su sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull City con un contundente triunfo por 5-2 sobre el Ipswich Town en Old Trafford. Las cosas se pusieron feas muy pronto, cuando Leif Davis adelantó de forma inesperada al recién ascendido conjunto visitante, lo que hizo temer otro mal resultado.

Sin embargo, un brillante hat-trick de Bruno Fernandes lideró una remontada despiadada. Un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto tardío de Bryan Mbeumo completaron la goleada, dejando el gol de Chuba Akpom en el tiempo añadido como un mero consuelo.

Con el partido ya totalmente controlado en la segunda parte, Carrick optó por utilizar el banquillo. El técnico dio entrada a los miembros veteranos de la plantilla Benjamin Sesko, Andrey Santos y Noussair Mazraoui, priorizando el ritmo de competición de jugadores consolidados por encima de dar oportunidades a canteranos.



