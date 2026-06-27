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«Una oportunidad de oro»: Erik ten Hag se muestra «orgulloso» tras fichar a un exjugador cedido por el Manchester United para su equipo de la Eredivisie
Un equipo de la Eredivisie ficha a un delantero
El club de Enschede ha fichado gratis al delantero de 33 años. El veterano, concentrado con Holanda para el Mundial, deja Ámsterdam tras marcar 20 goles en dos temporadas. Ten Hag usó su influencia para convencer a su exdelantero de Old Trafford y lograr su compromiso a largo plazo.
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Ten Hag celebra el gran fichaje
El exentrenador del United celebró el fichaje del prolífico delantero local. Destacó que su ética de trabajo y amplia trayectoria internacional elevarán el nivel del club dentro y fuera del campo.
Ten Hag declaró: «Estamos inmensamente orgullosos de que Wout Weghorst vaya a jugar en el FC Twente. ¿Quién no se emocionaría al ver que un delantero de la selección holandesa con más de cincuenta partidos internacionales se une a tu club?
Es una oportunidad de oro. Es un profesional de primer nivel y el mejor ejemplo de lo que un futbolista puede lograr cuando se entrega al máximo. Un jugador con un palmarés tan impresionante suele estar fuera de nuestro alcance.
Siempre ha mostrado gran voluntad y ambición. Como jugador local, está motivado para lograr algo especial aquí. Estamos convencidos de que será clave en nuestros futuros éxitos. Wout nos aportará ese plus».
El sueño de la infancia se hace realidad
Este fichaje es muy especial para Weghorst, nacido en Borne y aficionado de niño al club de Enschede. Tras vivir desde la grada los títulos nacionales del equipo, el veterano internacional reconoció que jugar en el equipo de su infancia cumple su última ambición en el fútbol profesional.
Weghorst añadió: «Este es un fichaje muy especial para mí. Estoy muy orgulloso de vestir la camiseta del FC Twente la próxima temporada. De niño celebré sus triunfos en la copa en De Kuip en 2001 y 2011, estuve en la Oude Markt cuando ganaron la liga en 2010 y viví grandes noches europeas en De Grolsch Veste. Son recuerdos inolvidables.
«Muchos de mis sueños futbolísticos ya se han cumplido, pero quedaba uno… Ahora se cierra el círculo. A partir de la próxima temporada, lo daré todo para celebrar el éxito con el FC Twente; esta vez, no como aficionado, sino como jugador».
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Nos espera la integración en la pretemporada
Weghorst se unirá a sus nuevos compañeros tras el Mundial. Deberá integrarse rápido en la delantera durante la pretemporada para afrontar una campaña exigente en liga y Europa. La temporada 2026-27 de la Eredivisie empezará el fin de semana del 7 al 9 de agosto.