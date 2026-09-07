El Wolverhampton se ha movido para reforzar de forma significativa sus opciones en ataque con el fichaje del internacional burkinés Traore. El extremo, de 31 años, ha firmado un contrato de un año en Molineux, lo que marca su regreso al fútbol inglés tras una etapa en el Sunderland, que llegó después de una segunda etapa en el gigante neerlandés Ajax. Traore aporta una gran experiencia al más alto nivel al Championship, después de haber representado anteriormente a algunos de los clubes más destacados de Europa durante su década como profesional.

El movimiento representa una incorporación estratégica para los Wolves, que buscan añadir profundidad y calidad contrastada a su línea ofensiva. Traore conoce bien la región de West Midlands, ya que pasó cuatro temporadas en el Aston Villa, donde disputó más de 62 partidos y marcó 10 goles.