Jonathan Moscrop
Traducido por
«Una obligación de ganar!» Por qué el Inter de Milán soporta una presión inigualable en la carrera por el título de la Serie A
El análisis táctico pone de relieve la obligación del Inter de ganar el título
El Inter de Milán afronta una enorme exigencia para conquistar títulos nacionales y europeos mientras se prepara para visitar el Stadio Olimpico. En un análisis de la lucha por el título en una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista Luigi Di Biagio destacó el contraste de presión que rodea a ambos clubes.
Señaló que la confección de la plantilla del Inter exige un éxito inmediato bajo las órdenes de Cristian Chivu.
"El Inter tiene la obligación de ganar por el equipo que tiene y por su historia en los últimos años", declaró Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. "Digámoslo así: el Inter tiene la obligación de ganar, la Roma tiene la esperanza de hacerlo".
- Action Plus
Elogios para la prensa táctica inflexible de Chivu
Chivu ha perfeccionado el enfoque táctico del Inter esta temporada, adelantando la línea defensiva para asfixiar la salida de balón del rival. Pese a encajar algún gol ocasional por una salida de balón arriesgada, Di Biagio insistió en que la visión proactiva de Chivu merece respeto.
Los partidos de alto nivel reactivan de forma natural los niveles de concentración de toda la plantilla del Inter.
«Es cierto que está sufriendo un poco atrás, pero es solo una cuestión de concentración individual», explicó Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. «Chivu, sin embargo, quiere mantener con razón su identidad: no va a renunciar a ella, y eso es digno de elogio».
Fluidez en el centro del campo y respaldo al portero
En ausencia de Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski ha asumido con total naturalidad un papel de organizador más retrasado junto a Curtis Jones, dando al Inter opciones fluidas en el centro del campo. Di Biagio también defendió al portero Josep Martinez tras sus recientes errores en la salida de balón en Madrid.
La confianza del entrenador sigue siendo primordial a la hora de integrar a los porteros modernos en estructuras de construcción del juego.
«El propio Zielinski no nació como organizador, pero puede hacerlo muy bien», declaró Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. «Puede que Martinez haya cometido errores evidentes, pero si crees en un jugador, en un momento así, lo defiendes y lo refuerzas como hace Chivu. Lo único que importa es la confianza».
- AFP
El Inter apunta a una aceleración decisiva en primavera
El Inter aspira a ganar impulso de forma gradual antes de evaluar sus opciones de título en todas las competiciones en marzo. La profundidad táctica de la plantilla sitúa al Inter en una buena posición para gestionar un calendario agotador.
El equipo de Chivu sigue adelante con su campaña decidido a traducir su valentía táctica en grandes títulos.
Una victoria de peso en Roma reforzaría el estatus del Inter como principal favorito al título.
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