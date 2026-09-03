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Enzo Fernandez - RodriAI - Grok
Loai Mohamed

Traducido por

Una nueva solución con roles diferentes: Enzo Fernández, más que un simple "sustituto de Rodri" en el Manchester City

FEATURES
Enzo Fernández
Rodri
Manchester City vs Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Maresca
Argentina
España
Inglaterra
Italia

¿Logrará Maresca aprovechar las cualidades de su fichaje récord?

El Manchester City entró en el mercado de fichajes veraniego con el objetivo de reconstruir su centro del campo, ante la salida de varios nombres destacados, encabezados por Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders y Nico González, a cambio de la incorporación de Elliot Anderson y Ayoub Bouaddi.

Pero el club inglés dio un paso mayor en los últimos instantes del mercato, tras cerrar el fichaje del argentino Enzo Fernández procedente del Chelsea a cambio de 125 millones de libras esterlinas, en una operación que iguala el récord británico de traspasos.

La operación adquiere una importancia especial para el Manchester City, ya que Enzo Fernández vuelve a trabajar bajo las órdenes de su antiguo entrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, quien conoce muy bien el potencial y las cualidades del jugador argentino.

  • La búsqueda de un sustituto para Rodri

    Era casi imposible para el Manchester City encontrar a un jugador capaz de reemplazar a Rodri de forma idéntica, pero la salida del español obligó a Maresca a buscar nuevas soluciones en una de las zonas más importantes del campo.

    El técnico italiano necesita un jugador capaz de dirigir el ritmo del juego desde la posición más retrasada en su esquema preferido, el 4-2-3-1, aunque Enzo podría ofrecer al equipo un modelo distinto al rol que desempeñaba Rodri.

    El argentino se caracteriza por su capacidad para avanzar con el balón y realizar pases hacia adelante, ya que ocupó el séptimo lugar entre los mediocentros de la Premier League la temporada pasada en número de pases hacia adelante, tras registrar 561 pases, según las estadísticas de "Squawka".

    Por otro lado, su nuevo compañero Elliot Anderson encabeza este apartado con 810 pases, lo que podría dar al City una fisonomía diferente en la construcción del juego desde el centro del campo.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Posible sociedad con Anderson

    Se espera que Anderson asuma la mayor parte de las tareas defensivas y de recuperación del balón, mientras que Enzo dispondrá de mayor libertad para generar juego y hacer avanzar al equipo.

    El jugador inglés terminó la temporada 2025-2026 como líder de la liga en recuperaciones de balón, tras recuperarlo en 306 ocasiones, de las cuales 154 fueron en el tercio central del campo.

    Estas cifras podrían dar a Maresca la oportunidad de formar una sociedad equilibrada, especialmente porque Enzo ocupó el cuarto lugar entre los centrocampistas en pases interiores precisos, tras completar 11 pases.

    Sin embargo, la principal diferencia entre él y Rodri radica en la naturaleza del riesgo. Mientras el español dependía en mayor medida de la conservación del balón y del control del ritmo del partido, Enzo tiende a jugar de forma más directa y a buscar pases más rápidos hacia las zonas ofensivas.

    Rodri encabezó la lista de jugadores de la Premier League en número de pases por cada 90 minutos durante la temporada pasada, con una media de 96,1 pases, frente a tan solo 58,8 pases de Enzo, que ocupó el puesto 29.

  • ¿Puede Enzo llenar el vacío de Rodri?

    La pregunta más importante sigue girando en torno a la capacidad de Enzo Fernández para desempeñar el papel de organizador del ritmo en el mediocampo del Manchester City, sobre todo porque el estilo de Maresca se basa a menudo en la paciencia, el control y la posesión del balón.

    Y quizá el técnico italiano encuentre lo que busca en la versión que el jugador ofreció con la selección de Argentina, y no en aquella que mostró en algunas de sus etapas con el Chelsea.

    Enzo desempeñó un papel fundamental en la clasificación de la selección de su país a la final del Mundial 2026, pese a que su recorrido terminó con una tarjeta roja durante el partido final que Argentina perdió ante España por un gol a cero.

    El jugador de 25 años registró un porcentaje de precisión en el pase del 93,5% durante el torneo, además de un promedio de 69,3 pases por cada 90 minutos, según Squawka, en cifras que confirman su capacidad para controlar el ritmo del juego cuando es necesario.

    También contribuyó a que la precisión de pase de la selección de Argentina alcanzara el 89,3%, el quinto mejor porcentaje del torneo, mientras que un tercio de los ataques argentinos llegó por el centro, en una muestra de la importancia del mediocampo en la creación de juego.

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    Flexibilidad adicional para Maresca

    El valor de Enzo Fernández no se limita a su capacidad para jugar en una posición determinada, ya que su llegada le brinda a Maresca una mayor flexibilidad en sus opciones.

    El argentino puede jugar dentro de la doble pivote en un esquema 4-2-3-1, y también puede avanzar hasta la posición de creador de juego en caso de que el entrenador decida apostar por opciones más defensivas por detrás de él.

    En ese caso, Buonanotte y Anderson podrían formar una dupla en el centro del campo, otorgándole a Enzo un rol más adelantado, cerca de los delanteros.

  • Nueva etapa en el Manchester City

    Lo que parece claro es que el Manchester City se encamina hacia un cambio en la forma de funcionar de su mediocampo, ya que no es posible reemplazar a Rodri de manera directa, algo que obliga a Maresca a encontrar soluciones diferentes tras el final de una larga etapa que el club vivió bajo la dirección de Pep Guardiola.

    El cambio podría ser necesario para abrir una nueva página en el Etihad, y parece que Enzo Fernández será uno de los elementos más destacados de esta transformación, dada su capacidad para generar juego, avanzar con el balón y su versatilidad para ocupar más de una posición.

    El éxito de la operación sigue vinculado a la capacidad del jugador argentino para adaptarse a las exigencias del Manchester City, pero Maresca sabe muy bien lo que puede ofrecer su exjugador, lo que explica el movimiento tardío y decisivo para cerrar uno de los mayores fichajes del verano.

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