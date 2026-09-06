La historia comenzó el 16 de mayo de 2026, cuando Vesing dirigió al equipo japonés Gamba Osaka frente al Al Nassr en la final de la Liga de Campeones de Asia, disputada en el estadio "Al Awwal Park" de Riad, capital saudí.

Y pese a que el conjunto saudí contaba con un grupo de los nombres más destacados, el técnico alemán logró preparar a su equipo de manera perfecta para el enfrentamiento, mediante una organización defensiva sólida que cerró los espacios a los jugadores del "Al Alami", apoyándose en las transiciones rápidas cada vez que surgía la oportunidad de aprovechar los espacios.

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El plan finalmente funcionó, y Gamba Osaka logró resolver la final a su favor con un gol sin respuesta, privando al Al Nassr de coronarse con el título continental. Y la victoria no fue un simple resultado pasajero en una final asiática, sino que fue el primer capítulo de una relación especial que empezaba a formarse entre el técnico danés y el equipo de la capital.