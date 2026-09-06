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Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE
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Traducido por

Una nueva maldición: Vissing, la "pesadilla" aterradora del Al-Nassr en 112 días

FEATURES
Al Nasr FC vs Gamba Osaka
Al Nasr FC
Gamba Osaka
AFC Champions League Two
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
1ª División
J. Wissing
Arabia Saudita
Japón
Alemania

El mago alemán vuelve a hacer historia

En el fútbol, un enfrentamiento puede darse en circunstancias excepcionales, pero repetir la superioridad sobre el mismo equipo en un breve periodo de tiempo, y con dos camisetas diferentes, revela en muchas ocasiones una lectura táctica destacada que trasciende los límites de la casualidad. 

Y en apenas 112 días, el danés Jens Fessing pasó de ser un entrenador que dirigía su experiencia en Japón a uno de los técnicos más incómodos para el Al Nassr, después de lograr derrotar al "Mundial" en dos ocasiones y en dos torneos diferentes, forjándose así una nueva maldición en el camino del equipo saudí.

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  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Árbitra asiática con la camiseta del Gamba Osaka

    La historia comenzó el 16 de mayo de 2026, cuando Vesing dirigió al equipo japonés Gamba Osaka frente al Al Nassr en la final de la Liga de Campeones de Asia, disputada en el estadio "Al Awwal Park" de Riad, capital saudí.

     Y pese a que el conjunto saudí contaba con un grupo de los nombres más destacados, el técnico alemán logró preparar a su equipo de manera perfecta para el enfrentamiento, mediante una organización defensiva sólida que cerró los espacios a los jugadores del "Al Alami", apoyándose en las transiciones rápidas cada vez que surgía la oportunidad de aprovechar los espacios.

    Lee también: No lo escuché: la ardiente respuesta de Vesing a las declaraciones de Postecoglou

    El plan finalmente funcionó, y Gamba Osaka logró resolver la final a su favor con un gol sin respuesta, privando al Al Nassr de coronarse con el título continental. Y la victoria no fue un simple resultado pasajero en una final asiática, sino que fue el primer capítulo de una relación especial que empezaba a formarse entre el técnico danés y el equipo de la capital.

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  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El segundo golpe: Vissing afianza la maldición

    Después de tan solo 112 días, Vissing se encontró de nuevo frente al Al Nassr, pero esta vez desde el banquillo como director técnico del Al Ittihad, en el estadio "Al Inma" de Yeda.

    Y a pesar de las diferentes circunstancias, del cambio de camiseta y de competición, el resultado final no varió demasiado; el joven entrenador condujo al "Decano" a la victoria sobre el "Mundial" por 2-1 en el clásico de la quinta jornada de la Roshn Saudi League, después de que su equipo firmara una primera mitad excepcional y lograra marcar dos goles en los primeros 22 minutos.

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    Lo llamativo es que el segundo triunfo de Vissing no fue una copia exacta del primer enfrentamiento, pero llevó el mismo principio: leer los puntos fuertes del Al Nassr, privarle de los espacios que necesita y golpearle después en las zonas que deja a su espalda. 

    Por eso, los dos enfrentamientos de Vissing ante el Al Nassr en 112 días se convirtieron en algo más que dos victorias; el danés demostró que posee una llave especial para lidiar con el "Mundial", ya fuera cuando dirigía al Gamba Osaka o cuando apareció al frente del cuerpo técnico del Al Ittihad, convirtiendo su corta experiencia frente al Al Nassr en una de las principales pesadillas tácticas del conjunto saudí.

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