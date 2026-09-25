Mientras el mundo del fútbol se prepara para la emotiva despedida final de Messi, Scaloni se ha movido rápido para garantizar una transición de poder fluida dentro de la selección. En declaraciones previas a los próximos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, el técnico campeón del mundo confirmó que el exdefensa del Tottenham Hotspur Cristian Romero es el elegido para liderar al país en su próxima etapa. La decisión marca el final de una era, pero también el inicio de una nueva estructura de liderazgo diseñada para mantener el dominio de Argentina en la escena global.

Scaloni fue transparente sobre la jerarquía dentro del vestuario y explicó por qué el central de 28 años era la elección natural para el puesto. "El capitán va a ser Cuti. Ya era el tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolas Otamendi). Está Emiliano (Martinez), que también puede llevar el brazalete. Rodrigo (De Paul), que no va a estar en estos dos partidos, también puede llevarlo. Lautaro (Martinez) puede llevarlo. Cuti es el indicado", explicó el seleccionador, tal y como recoge TyC Sports.