¡Una nueva era en el Tottenham! Daniel Levy vende el 25 % al multimillonario tecnológico estadounidense

Eight Sports Capital confirmó el acuerdo en un comunicado oficial: «Eight Sports Capital Limited anuncia hoy la firma de un contrato de compraventa para adquirir una participación del 24,99 % en Enic Sports and Developments Holdings Limited (“Enic”), la sociedad matriz del Tottenham Hotspur Football Club».

La noticia ha tomado por sorpresa a Enic y al Tottenham. Un portavoz de Enic respondió: «Ni Enic ni el club tienen constancia de que el Family Trust de Daniel Levy haya vendido su participación minoritaria en Enic».

La junta directiva y el equipo ejecutivo del Tottenham siguen centrados en cumplir los compromisos adquiridos con los aficionados al final de la temporada.

Eight Sports Capital expresó su entusiasmo por el acuerdo y afirmó: «Estamos encantados de haber firmado este acuerdo para adquirir una participación significativa en Enic. Esperamos trabajar con los accionistas, la dirección, el personal, los jugadores y los aficionados del club para apoyar el crecimiento y el éxito continuados del Tottenham Hotspur».