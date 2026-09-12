«Una noche muy dura»: Phil Parkinson asume la culpa después de que el West Ham infligiera la derrota más abultada de la era de Hollywood del Wrexham

El resultado prolonga el complicado inicio de temporada del Wrexham tras quedarse a las puertas del playoff el curso pasado. El equipo de Parkinson solo ha logrado una victoria en sus siete primeros partidos del Championship, lo que le deja más cerca de la zona de descenso que de los seis primeros.

En cambio, el West Ham se colocó en lo más alto de la clasificación del Championship antes de los partidos del fin de semana con su victoria más amplia desde septiembre de 2018. El West Ham parece estar bien posicionado para lanzar pronto su ofensiva en busca de un regreso inmediato a la máxima categoría.

El Wrexham debe reaccionar rápido tras este revés histórico mientras intenta estabilizar su posición en la liga. Parkinson se centrará en corregir las fragilidades defensivas para garantizar que su plantilla se adapte a las exigencias del fútbol de segunda división.