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«¡Una mujer despreciable e incompetente!» - Kylian Mbappé responde al «racismo descarado» de una política paraguaya, y la Federación Francesa de Fútbol anuncia una demanda por comentarios «delictivos y censurables»
Mbappé condena a un político «despreciable»
Mbappé respondió sin rodeos tras sufrir insultos racistas tras la victoria de Francia 1-0 ante Paraguay. La senadora Celeste Amarilla había publicado en X comentarios despectivos sobre su educación y orígenes. El capitán francés cuestionó su idoneidad para el cargo y el daño a la imagen de su país.
«Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo», publicó en las redes.
Usted no representa a Paraguay, un país que ha mostrado pasión y honor en la competición. Por su imprudencia y racismo descarado, el mundo ya olvidó el esfuerzo de sus jugadores en este Mundial, reemplazado por la peor imagen que usted ofrece de su país.
Nunca permitiré que personas como ella difundan su odio y racismo por el mundo».
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Los insultos soeces provocan indignación a nivel mundial
La polémica estalló tras un partido tenso en el que se criticó a Paraguay por su juego físico. Según algunos reportes, Mbappé despreció al portero paraguayo al final del encuentro, lo que provocó la reacción de la senadora Amarilla: «Este bruto ni siquiera ha aprendido a escribir. En lugar de leche materna, chupó cocos y los seres más cultos que ha conocido nunca fueron los chimpancés».
Luego lo llamó «camerunés colonizado que finge ser francés, resentido, nuevo rico, arrogante y feo», y lamentó que la selección paraguaya no lo hubiera agredido en el campo, pese a admitir que no le gusta el fútbol.
La FFF emprende acciones legales
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha actuado de inmediato para proteger a su capitán y ha calificado los insultos de delito. En un comunicado, anunció que los llevará ante la justicia para que no queden impunes.
La FFF ha anunciado que denunciará a la senadora paraguaya Celeste Amarilla antela fiscalía por sus comentarios racistas contra Kylian Mbappé. «Son absolutamente despreciables e inaceptables. ¿Cómo puede alguien pronunciar tales palabras? Estos comentarios son delictivos y censurables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. Por ello, la FFF interpondrá una denuncia ante la fiscalía para iniciar acciones legales».
La Federación ofrece todo su apoyo a su capitán, a sus jugadores y a todas las víctimas de estos comentarios odiosos. Ahora más que nunca, la FFF luchará contra el racismo y cualquier forma de discriminación. Estas palabras deshonran tanto a quienes las pronuncian como a quienes las difunden. Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado».
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Apoyo institucional a «Les Bleus»
Más allá de la respuesta jurídica de la federación, Mbappé ha recibido un importante respaldo desde las más altas instancias del Gobierno francés. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, apoyó públicamente al delantero y se sumó al presidente de la FFF, Philippe Diallo, para condenar el carácter «reprensible» de las declaraciones del senador tras el partido del Mundial.
Mientras avanza el proceso judicial, la selección francesa reafirma su postura contra la discriminación y se prepara para los cuartos de final, donde se medirá a Marruecos.
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