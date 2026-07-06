«¡Una mujer despreciable e incompetente!» - Kylian Mbappé responde al «racismo descarado» de una política paraguaya, y la Federación Francesa de Fútbol anuncia una demanda por comentarios «delictivos y censurables»

Mbappé respondió sin rodeos tras sufrir insultos racistas tras la victoria de Francia 1-0 ante Paraguay. La senadora Celeste Amarilla había publicado en X comentarios despectivos sobre su educación y orígenes. El capitán francés cuestionó su idoneidad para el cargo y el daño a la imagen de su país.

«Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo», publicó en las redes.

Usted no representa a Paraguay, un país que ha mostrado pasión y honor en la competición. Por su imprudencia y racismo descarado, el mundo ya olvidó el esfuerzo de sus jugadores en este Mundial, reemplazado por la peor imagen que usted ofrece de su país.

Nunca permitiré que personas como ella difundan su odio y racismo por el mundo».