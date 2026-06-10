El seleccionador de Inglaterra rechazó que el retraso por lluvia afectara la moral de su equipo y lo tomó como una lección para el Mundial. El amistoso contra Costa Rica se pospuso tras una tormenta en Orlando, pero el técnico alemán lo ve como un ensayo general.

En declaraciones a ITV, Tuchel explicó: «Nos da una pequeña idea de lo que puede pasar en el torneo. Ya lo sabíamos de antes, ahora lo vivimos. No es ningún problema. No debería ser una excusa para perder el ánimo o la paciencia, ni para perder las ganas de jugar el partido».