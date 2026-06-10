Getty Images Sport
Traducido por
«Una muestra de lo que puede pasar»: Thomas Tuchel ve el lado positivo del aplazamiento del amistoso contra Inglaterra y advierte de que «no es excusa» para un tropiezo contra Croacia
Tuchel se deja llevar por el caos
El seleccionador de Inglaterra rechazó que el retraso por lluvia afectara la moral de su equipo y lo tomó como una lección para el Mundial. El amistoso contra Costa Rica se pospuso tras una tormenta en Orlando, pero el técnico alemán lo ve como un ensayo general.
En declaraciones a ITV, Tuchel explicó: «Nos da una pequeña idea de lo que puede pasar en el torneo. Ya lo sabíamos de antes, ahora lo vivimos. No es ningún problema. No debería ser una excusa para perder el ánimo o la paciencia, ni para perder las ganas de jugar el partido».
- Getty Images
Gestionar el retraso
A pesar de la incertidumbre sobre la hora de inicio, el ambiente en la concentración de Inglaterra permaneció tranquilo en el hotel. Tuchel reveló que el equipo aún no había partido hacia el Inter&Co Stadium cuando se evidenció la gravedad de la tormenta, lo que permitió ajustar sin problemas la rutina previa y los planes de desplazamiento.
«No hubo ningún problema. Nos dimos cuenta cuando aún estábamos en el hotel, así que fue fácil: simplemente dijimos que nos veríamos media hora más tarde en el autobús y nos pusimos en marcha», añadió el exentrenador del Chelsea. Su calma se contagió a los jugadores, que buscan llegar al torneo con buen impulso tras una rigurosa concentración de entrenamiento en Estados Unidos.
Se han desestimado las preocupaciones sobre el terreno de juego
Al principio se temió que el fuerte aguacero cancelara el partido, lo que habría privado a Inglaterra de sus últimos minutos de competición antes de enfrentarse a Croacia. Sin embargo, Tuchel inspeccionó el terreno y se mostró satisfecho con cómo el estadio de Florida soportó el diluvio.
Al preguntarle si le aliviaba que finalmente se jugara, respondió: «No imaginaba que fuera tan grave. Sabíamos que podría haber tormenta y retrasos, pero no pensé que nos cancelarían el partido. Parece que se juega. Estuve afuera y, aunque cayó mucha agua, el campo está sorprendentemente seco; confío en que se puede jugar».
- Getty Images
La atención sigue centrada en el torneo
El incidente recuerda las condiciones climáticas inestables que afrontarán los equipos en toda Norteamérica durante el torneo. Aunque el retraso fue un inconveniente, Tuchel insiste en que los deportistas profesionales deben adaptarse a los factores externos sin que su rendimiento baje en la fase de grupos. Esa adaptación se pondrá a prueba de inmediato, ya que Inglaterra debutará en el Grupo L ante Croacia, Ghana y Panamá, empezando con un clave partido contra Croacia el 17 de junio.