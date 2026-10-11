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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Una montaña rusa de emociones!». Vincent Kompany habla tras anular el VAR cuatro goles del Bayern

Bayern Múnich
V. Kompany
Augsburgo vs Bayern Múnich
Augsburgo
Bundesliga

Vincent Kompany describió el empate 2-2 del Bayern de Múnich ante el Augsburg como una montaña rusa de emociones después de que a su equipo le anularan cuatro goles. Pese a generar 29 remates y estrellar dos balones en la madera, el campeón tuvo que conformarse con un punto.

  • Kompany reflexiona sobre el dramático empate en el derbi

    El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, vio cómo su equipo vivía una tarde extraordinaria al empatar 2-2 a domicilio contra el Augsburgo. A pesar de dominar la posesión y de mandar el balón al fondo de la red seis veces, cuatro fueras de juego privaron al campeón de la victoria.

    El derbi bávaro fue caótico desde el pitido inicial, con el Augsburgo adelantándose antes de que transcurrieran nueve segundos.

    «Fue una montaña rusa de emociones», declaró Kompany tras el pitido final. «Mandamos el balón al fondo de la red seis veces, pero cuatro no subieron al marcador. No estamos contentos, porque no ganamos».

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    El entrenador reconoce errores defensivos pese al ataque

    Kompany destacó que, aunque el Bayern generó una gran cantidad de ocasiones, los errores defensivos acabaron costándole los tres puntos. «Cuando tienes tantas ocasiones, has hecho muchas cosas bien», señaló Kompany.

    «Pero cuando cometes errores como los que cometimos nosotros y que acaban en dos goles, entonces es justo que no ganáramos».

    «No pensaba que fuéramos a generar tantas, 29 disparos, cuatro goles anulados por fuera de juego. Duele en este momento, pero seguimos adelante».

  • Kimmich y Kane califican el resultado de injusto

    El centrocampista Joshua Kimmich y el delantero Harry Kane se hicieron eco de la frustración de su entrenador después de que la presión final no bastara para lograr el gol de la victoria. Kane dio dos asistencias a Ismael Saibari y Nathaniel Brown, pero antes había estrellado un balón en el larguero.

    «En otro día, ganaríamos este partido», señaló Kane. «Les regalamos dos ocasiones sencillas y nos castigaron».

    Kimmich añadió: «Los últimos 20-30 minutos, en particular, fueron un gran asedio. Yo lo calificaría como un empate desafortunado».

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    La Champions League espera a nivel europeo

    El Bayern sigue segundo en la clasificación de la Bundesliga tras el empate y centra de inmediato su atención en la competición europea. El equipo de Kompany viajará para enfrentarse al Viking en la Champions League el martes por la noche.

    El técnico insiste en que sus jugadores deben asimilar rápido la decepción.

    «Por suerte tenemos muchos partidos, así que tenemos que pasar página», concluyó Kompany.

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