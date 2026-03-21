Ningún otro jugador de dardos tiene actualmente un mayor potencial comercial que Littler, razón por la cual el número uno del ranking mundial ya ha registrado en Estados Unidos su apodo, «The Nuke», como marca comercial. A principios de este año, poco después de ganar su segundo título mundial, este joven de 19 años firmó el mayor contrato de la historia de su deporte con el patrocinador «Target Darts».

Según informaciones de la agencia de noticias británica PA, el británico recibiría un total de unos 20 millones de libras (alrededor de 23 millones de euros). El acuerdo tiene una duración de diez años e incluye, además de pagos fijos, bonificaciones por rendimiento y participaciones en los ingresos de los productos comercializados por Littler.