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«¡Una masacre!» - El PSG parte como favorito para acabar con las esperanzas «catastróficas» del Liverpool en la Liga de Campeones en el partido de ida de los cuartos de final, mientras que un ganador del Mundial afirma que «la diferencia de nivel es colosal»
Dugarry prevé una victoria cómoda del París
Los cuartos de final de la Liga de Campeones enfrentan a dos de los grandes de Europa, pero, contra todo pronóstico, la opinión general sobre este duelo es bastante desequilibrada. Mientras que Luis Enrique tiene al PSG cómodamente en lo más alto de la Ligue 1 y en su mejor momento, el rendimiento del Liverpool bajo la dirección de Slot esta temporada se ha topado con importantes obstáculos.
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Una diferencia «colosal» de nivel
El contraste en cuanto al momento de forma es evidente. El PSG llega a la eliminatoria como claro favorito, impulsado por su dominio en la liga nacional y una plantilla que parece físicamente superior a la de sus rivales ingleses. El exinternacional francés Dugarry cree que la diferencia de nivel es ahora tan grande que los Reds tienen pocas posibilidades de salir airosos de su visita a la capital francesa.
«Va a ser pan comido, sinceramente. El Liverpool es un desastre», declaró Dugarry a RMC. «14 victorias, 10 derrotas y 7 empates desde el inicio de la temporada en la liga. Son catastróficos. No voy a decir que tengan malos jugadores, pero no juegan juntos. En mi opinión, la diferencia de nivel es colosal. Creo que el PSG sentenciará los cuartos de final en el partido de ida.
«¿Has visto jugar al Liverpool? No tienen piernas, no tienen nada. Técnicamente tienen buenos jugadores, no son torpes, pero juegan a dos millas y media por hora. Cuando ves la intensidad que el París Saint-Germain es capaz de poner... ¡va a ser una masacre!».
El factor miedo en el Parque de los Príncipes
La ventaja psicológica también parece estar del lado de los locales. Dugarry sugiere que el reciente historial del PSG frente a equipos de la Premier League ha infundido un sentimiento de temor en los equipos ingleses, tras la derrota por un marcador global de 8-2 que sufrió el Chelsea a manos del gigante francés en los octavos de final.
«Piénsalo: acaban de encajar cuatro goles contra el Manchester City, al que vimos contra el Real Madrid... El impulso es importante en la segunda mitad de la temporada», añadió. «Están asustados. Todos los equipos ingleses han sido goleados durante aproximadamente un año y medio. Ahora todos le tienen miedo al París Saint-Germain. Te garantizo que llegarán aterrorizados».
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El historial de resultados no pinta bien
La difícil tarea del Liverpool se complica aún más por una lista de lesionados cada vez más larga. Arne Slot no podrá contar con su portero estrella, Alisson Becker, mientras que jugadores como Alexander Isak y Jeremie Frimpong aún no han alcanzado el estado físico óptimo para disputar un partido completo. Esto deja a un Liverpool mermado, que actualmente atraviesa dificultades en la Premier League, enfrentándose a un PSG que cuenta con una plantilla prácticamente libre de lesiones.
Dado que el Liverpool solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, las estadísticas no son nada halagüeñas. Por su parte, el PSG de Luis Enrique ha encadenado cuatro victorias consecutivas, lo que pone de relieve la «colosal» diferencia de estado de forma que Dugarry espera ver reflejada en el marcador este miércoles.