Una masacre anunciada... Ocho bajas en el Manchester United por el fichaje soñado

Parece que el Manchester United se encuentra a las puertas de un verano excepcional que podría remodelar por completo la plantilla del equipo, en el marco de un plan audaz liderado por el nuevo propietario, Sir Jim Ratcliffe, cuyo objetivo es provocar una revolución integral dentro de las murallas de «Old Trafford».

Según informa el diario británico «Mirror», la directiva del club se prepara para un mercado de fichajes muy activo, que verá una amplia oleada de contrataciones contrarrestada por la salida de un gran número de jugadores, todo ello en el marco del intento de cerrar un acuerdo multimillonario durante el próximo verano.

Los informes indican que el objetivo principal es fichar a una de las estrellas de la Premier League, en una operación que podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas, lo que lleva a la directiva del United a plantearse la venta de varios de los jugadores estrella del equipo para obtener la liquidez necesaria.

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