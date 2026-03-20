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¿Una mala decisión? A Manuel Ugarte le aconsejan que abandone el Manchester United tras molestar a un emblemático compatriota al rechazar una oferta del Chelsea
Ugarte dejó pasar la oportunidad de fichar por el Chelsea
Ugarte saltó a la fama en Portugal con el Sporting, donde pasó dos años trabajando con Rubén Amorim. Finalmente se reencontraron en Old Trafford, pero ninguno de los dos vivió su mejor momento en el fútbol inglés.
Ugarte podría haber aceptado el reto de la Premier League unos 12 meses antes de su llegada definitiva a Manchester. Sin embargo, al despedirse de Lisboa, optó por fichar por el París Saint-Germain, en lugar de por el Stamford Bridge.
Se le ha hecho saber que allí pudo haber tomado una decisión equivocada, ya que una carrera que en su día fue prometedora corre ahora un grave peligro de estancarse. Ugarte solo ha sido titular en 29 de sus 49 partidos en la Premier League con el United y le ha costado convencer en varios de esos encuentros.
Según se informa, los Red Devils están preparando una renovación de su mediocampo, y se espera que Ugarte forme parte de ese proceso, ya que se están animando las ofertas y se le está empujando hacia la salida.
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¿Dejará Ugarte el Manchester United en el mercado de fichajes de verano?
En una entrevista exclusiva para GOAL, en colaboración con Thunderpick, el exjugador del Chelsea y estrella uruguaya Poyet respondió, cuando se le preguntó si Ugarte debía dar por terminada su etapa en Inglaterra y empezar de cero en otro sitio: «Sí, y eso me afectó mucho porque es de Uruguay y, antes de que se fuera al París Saint-Germain, quería que viniera al Chelsea. Cuando empezaron los rumores, el Chelsea, el gran Chelsea, ya sabes que quieres venir, tomar una decisión, venir al Chelsea. No lo conozco, ¡así que no podía llamarlo! Y se fue al París Saint-Germain y me molestó un poco porque pensé que era perfecto para el Chelsea en ese momento. Pero después de eso, no terminó de despegar. El París Saint-Germain y ahora el Man United.
«Necesita encontrar el club adecuado. Creo que es un jugador de primer nivel. Creo que es un centrocampista central de primer nivel. Creo que cubre bien el campo. Cubre los espacios. Defiende bien. Sabe jugar, crear opciones. Pero necesita encontrar el equipo adecuado.
«Necesita encontrar, diría yo, la identidad de un club para poder jugar cada semana, porque incluso perdió su puesto de titular en la selección nacional, ya que en la selección todos jugaban y pensaban en Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde. Y luego la selección juega con dos delanteros y un número 10 por delante. Y por eso no está jugando. Así que, sí, es un verano importante para Ugarte y espero que tome una buena decisión para él y para su familia».
Planes de fichajes: el Manchester United dispuesto a invertir en nuevos centrocampistas
Ugarte ha afirmado que estará «en la mejor forma posible» para el Mundial de este verano, pero le faltará ritmo de competición. Teniendo esto en cuenta, la leyenda del United Gary Neville es otro de los que ha sugerido que pronto se producirá un cambio de aires a nivel de club.
Sobre lo que depara el próximo mercado de fichajes para los Red Devils, ha dicho: «Casemiro se va y creo que Manuel Ugarte también se irá. Necesitan dos centrocampistas defensivos realmente buenos. Probablemente uno más posicional, del tipo de Michael Carrick, y otro que sea más un destructor. Creo que hay que revisar la defensa, pero el centro del campo sería el verdadero foco de atención en el mercado de fichajes de verano».
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¿Qué parte de la cuantiosa suma pagada por Ugarte recuperará el Manchester United?
Ugarte fichó por el United en una operación valorada en 50 millones de euros (43 millones de libras esterlinas/58 millones de dólares). Al club le costará mucho obtener una cantidad similar con su venta, teniendo en cuenta el rendimiento del uruguayo en la Premier League, pero ha quedado claro que la separación es ahora la mejor opción para todas las partes implicadas.
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