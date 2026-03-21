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«¡Una locura... una barbaridad!» - Michael Carrick, furioso por las decisiones sobre los penaltis a favor del Bournemouth en el empate del Manchester United
Los Red Devils se quedan sin puntos en la costa sur
Durante largos tramos del partido en el Vitality Stadium, el United parecía un equipo encaminado a sumar otros tres puntos bajo la dirección de Carrick. Bruno Fernandes transformó un penalti a la hora de juego para dar la ventaja al United, y cuando James Hill desvió un córner hacia su propia portería, el equipo de Carrick parecía dispuesto a afianzar aún más sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones.
Pero entonces llegaron los problemas que tanto enfurecieron al entrenador en sus entrevistas posteriores al partido. En la segunda parte, Amad Diallo fue derribado dentro del área por Adrien Truffert, una jugada que parecía tan clara como algunas de las faltas que ya se habían pitado esta temporada, pero el árbitro Stuart Attwell la ignoró. El VAR le dio la razón, sugiriendo que no hubo suficiente contacto para justificar un penalti. A raíz de esa misma jugada en un extremo del campo, el Bournemouth montó un contraataque y Ryan Christie empató.
«Creía que teníamos lo necesario para ir por delante y estar un poco más cómodos en el partido», declaró Carrick a Sky Sports. «Marcamos el gol, deberíamos haber tenido otro penalti. Si te pitan una, te tienen que pitar la otra. Para mí son prácticamente idénticas, un agarre con las dos manos, así que, de cualquier manera, se ha equivocado en una. Pitar una y no pitar la otra, simplemente no me lo puedo explicar. Es una locura. Por eso se fueron al otro extremo del campo, marcaron y, a partir de ahí, fue un caos, la verdad».
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La tarjeta roja a Maguire agrava la situación del Manchester United
Lo que siguió a la falta no pitada empeoró considerablemente una situación ya de por sí difícil para el United. Harry Maguire fue expulsado tras agarrar a Evanilson dentro del área, una decisión que, aunque Carrick admitió que podía tener cierta justificación, resultó aún más frustrante dada la falta no pitada anteriormente en el área del Bournemouth.
Dijo: «¿Por dónde empezar, en serio? Escucha, quizá haya superado a Harry y esa sea la decisión correcta y la haya pitado. No tengo ningún problema con ello, la verdad es que no lo he visto en la repetición, pero creo que si le ha adelantado y se dirige a la portería, puedo entender esa decisión, así que no voy a decir que nos lo merecíamos todo. Pero no debería haber pasado porque nos deberían haber pitado otro penalti y el partido habría sido totalmente diferente».
Junior Kroupi transformó el penalti para poner el 2-2, y el United tuvo que aguantar los últimos compases con diez hombres.
Carrick: La decisión del VAR fue desconcertante
El argumento de Carrick era muy sencillo. Él cree que, si una falta merecía un penalti, la otra también. El hecho de que se tratara de una entrada similar, dentro del área, hacía que la decisión del árbitro fuera aún más difícil de aceptar. Dado que el VAR se implantó precisamente para resolver este tipo de controversias, Carrick no pudo ocultar su frustración ante la falta de intervención de la tecnología.
«Solo por la decisión del penalti, no entiendo cómo se puede pitar una cosa y no la otra. Es una locura», dijo. «Enorme. Absolutamente enorme. Para eso estaba el VAR. Para aclarar las cosas y aportar coherencia. Sin duda, piensen lo que piensen, si se ha pitado uno, hay gente suficiente para decidir que es igual que el primero. Son dos decisiones diferentes, así que la verdad es que resulta un poco desconcertante».
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¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
A pesar de toda la frustración, Carrick sí elogió la fortaleza que demostró su equipo al aguantar y sumar un punto.
Dijo: «Estoy decepcionado por no haber ganado el partido tras ir ganando, pero dadas las circunstancias, con diez hombres durante lo que acabó siendo una especie de tiempo añadido que no veíamos desde hacía tiempo, lo gestionamos muy bien. Me ha gustado cómo los chicos terminaron el partido. Es fácil dejar escapar el partido. Mantuvieron la cabeza fría y se llevaron el punto, que al final aceptaremos y seguiremos adelante».
El United ocupa la tercera posición de la Premier League y no volverá a jugar hasta el 13 de abril, cuando el Leeds visite Old Trafford tras el parón internacional. Con cuatro puntos de ventaja sobre el Aston Villa, cuarto clasificado, sigue en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, un logro que podría suponer que Carrick se quedara con el puesto de entrenador de los Red Devils de forma permanente.
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