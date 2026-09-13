La última entrega del derbi de Mánchester se encendió pronto en la primera parte, cuando Foden vio la roja directa tras un choque con Fernandes, capitán del Manchester United. Aunque fue Foden quien acabó expulsado por el árbitro Michael Oliver por conducta violenta, Keane no quedó nada impresionado por el teatro del centrocampista portugués.

Keane hizo una dura valoración de la situación al afirmar: "Tenemos que ser justos y preguntarnos si el jugador le dio una oportunidad al árbitro, y Foden es un poco tonto, pero Bruno aquí también lo es. Si hubieran expulsado a Bruno solo por eso, estaríamos diciendo que Bruno fue un poco tonto y un poco absurdo".

Y añadió: "No puedes estar revolcándote por el suelo. Bruno tiene que hacerlo mejor ahí. La gente dice que hay tensión, es un gran partido, pero tienes que ir a por tus compañeros y también por los jugadores rivales. Foden, no creo que sea roja".