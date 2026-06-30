El exseleccionador criticó la actuación y actitud de los jugadores. «La forma en que quedamos eliminados es una gran decepción. El equipo no estaba preparado para controlar los 120 minutos; le faltó energía y fue poco decidido y agresivo ante una fuerte selección paraguaya», valoró el técnico de 61 años.

Además, mostró debilidades mentales y estratégicas en la decisiva tanda de penaltis, en la que, según Klinsmann, el equipo tampoco parecía preparado. «Es una locura, porque normalmente amamos las tandas de penaltis. La forma en que hemos quedado eliminados hoy es devastadora y vergonzosa», afirmó.