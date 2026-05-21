En 2025, el Stuttgart ya había acordado con el jugador y con su club una indemnización de 20 millones de euros. Todo estaba firmado. Konstantelias se despidió de sus compañeros en la concentración de pretemporada en Países Bajos y se dirigió al aeropuerto. Sin embargo, el propietario ruso del PAOK, Ivan Savvidis, canceló el traspaso en el último momento, quizá por miedo a la reacción de sus aficionados. Se rumorea que varios seguidores se habían desplazado a las instalaciones del club y habían amenazado a los empleados.

Finalmente, Konstantelias, cuyo contrato vencía en 2027, lo renovó hasta 2029. «No todo ha ido como suele ser habitual», admitió el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth.

Aunque el PAOK terminó tercero la temporada pasada, Konstantelias marcó 14 goles y dio nueve asistencias. Ahora la directiva quiere venderlo, pero el jugador podría dudar: espera ser padre en agosto y prefiere quedarse en Salónica.