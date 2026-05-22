¡Una lluvia de goles aviva la última chispa de esperanza! Alemania gana su primera final en el Mundial de hockey sobre hielo

Tras cuatro derrotas, Alemania, dirigida por Harold Kreis, venció 6-2 a Hungría y evitó la eliminación.
El defensa de Mannheim Gawanke, que con su primer gol rompió la sequía alemana en superioridad numérica en el duodécimo intento, firmó un hat-trick (19’, 42’, 50’) en un equipo dominante. Antes habían anotado el berlinés Eric Mik (9'), el delantero de la NHL Lukas Reichel (40') y el debutante en el Mundial de Núremberg Samuel Dove-McFalls (40'), ante 5000 espectadores en Zúrich, para mantener vivas las opciones de la selección alemana de avanzar. Tamas Sarpatki (45') y Janos Hari (58') marcaron para Hungría; en el primero, el hasta entonces sólido portero de la NHL Philipp Grubauer no quedó bien parado en la esquina corta.