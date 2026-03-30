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Una leyenda del Tottenham advierte a los Spurs de que se dirigen a la Segunda División, y que el nuevo entrenador no cambiará su destino de descenso
El descenso se cierne sobre los Spurs
Waddle expresó su profunda preocupación por la trayectoria del club tras una racha desastrosa que lo ha dejado luchando por mantenerse en la Premier League. El legendario extremo sugirió que incluso la inminente búsqueda de un nuevo entrenador podría ser insuficiente y llegar demasiado tarde para salvar al equipo del descenso.
En declaraciones a 10bet, Waddle respondió a la pregunta de hacia dónde se dirige su antiguo club tras el despido del entrenador interino Tudor: «Parece que hacia la Championship. Estoy realmente preocupado por lo que está pasando en el club. No puedo creer que un club de ese calibre se encuentre en la situación en la que está». Señaló la reciente y catastrófica derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest como el momento en el que quedó clara la magnitud del desastre, y añadió: «Tras el resultado contra el Forest, el Tottenham Hotspur es básicamente el favorito para ocupar ese tercer puesto de descenso».
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Un cambio en la dirección no solucionará el problema
Aunque, según se informa, la directiva del club está dispuesta a ofrecer a Roberto De Zerbi una importante prima por mantener la categoría a cambio de que se haga cargo del equipo de inmediato, Waddle sigue sin estar convencido de que un cambio en el banquillo vaya a resolver los problemas de fondo. Argumentó que la plantilla carece del carácter necesario para una lucha por el descenso. Añadió: «Fíjate en los entrenadores que ha tenido el Tottenham en los últimos años: Antonio Conte, José Mourinho. Son ganadores contrastados. ¿Ha cambiado algo? No creo que un nuevo entrenador en el Tottenham cambie nada.
»Los jugadores no son lo suficientemente buenos y eso no va a cambiar si llega un nuevo entrenador. Miro la plantilla y veo a jugadores que no parecen tener el coraje ni la capacidad para sacar al club del agujero en el que se encuentra. ¿Tienen lo que hay que tener para una lucha por el descenso? ¿Son capaces de arremangarse? No estoy convencido de que este grupo de jugadores tenga lo necesario para detener la caída».
Se culpa a la junta directiva
Waddle no se anduvo con rodeos a la hora de criticar a la directiva del club, insistiendo en que la política de fichajes y la cultura en las altas esferas son las principales causas del declive del Tottenham. «No se trata de los entrenadores; se trata de cambiar la cultura en la cúpula del club. Los jugadores deben asumir cierta responsabilidad, pero los principales culpables son la junta directiva y la dirección del club», afirmó Waddle. «No han invertido dinero en jugadores; siempre están comprando pensando en el futuro, pero el Tottenham necesita mejores jugadores para el presente. El club está en un auténtico desastre».
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Contratación cuestionable y última advertencia
La antigua estrella de los Spurs citó los recientes fichajes como prueba de una mala planificación, cuestionando específicamente la incorporación de Conor Gallagher a mitad de temporada. Sugirió que el Tottenham está dejando escapar constantemente a talentos ya consolidados en la Premier League que podrían haberles ayudado a evitar su difícil situación actual. «Sin ánimo de ofender a Gallagher, pero si el Atlético estaba dispuesto a dejarlo marchar tras una temporada y media, entonces deberían saltar las alarmas», añadió Waddle. «El Tottenham tiene el mejor estadio del país y las mejores instalaciones de entrenamiento. No tiene los mejores jugadores y, hasta que la directiva no cambie su política de fichajes, el club seguirá pasando apuros. Nada de lo que he visto en este grupo de jugadores me convence de que el Tottenham vaya a jugar en la Premier League la próxima temporada».