Una leyenda del Manchester United pide fichar a Trent Alexander-Arnold y pronostica el título de la Premier League

El Valencia confía en que el United fiche a Alexander-Arnold, quien apenas ha jugado en el Real Madrid desde su llegada gratis el verano pasado. Con José Mourinho reestructurando la plantilla y cerca de incorporar a Denzel Dumfries, el exjugador del Liverpool podría dejar España.

Valencia considera que su experiencia y calidad lo hacen perfecto para los ‘Red Devils’. En declaraciones a Hajper, el exlateral derecho afirmó: «Trent es un jugador que me gusta mucho. Tiene muy buena pierna derecha, centra bien y defiende bien. Sería muy bueno para el Manchester United. Conoce la Premier League y sabe lo que significa ganar la Liga de Campeones y la Premier League. Es un jugador apasionado, y me gustaría verlo en el Manchester United».







