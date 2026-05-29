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Una leyenda del Liverpool propone un sorpresivo reemplazo para Mohamed Salah y aconseja a los Reds cómo ahorrar tras la partida del «Rey egipcio», autor de 257 goles
Barnes descarta el pánico por los sustitutos
Barnes, leyenda de Anfield, afirma que Liverpool tiene recursos internos para reemplazar a Salah sin fichajes este verano. A pesar de las dificultades en el último tercio del campo la temporada pasada, rechaza gastar en exceso. El analista pide a la plantilla que se adapte a ajustes estructurales en vez de buscar fichajes impulsivos como Jarrod Bowen, del West Ham, tras su descenso.
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Se insta a los Reds a consolidar su posición
Tras destacar que el gasto excesivo rara vez resuelve problemas tácticos, el exextremo confió en que la plantilla actual rendirá al máximo bajo Slot. En declaraciones a Betfred, Barnes afirmó: «La solución no es fichar más, ya tenemos buenos jugadores. Si llega alguien, ¿qué hacemos con Isak, Ekitike o Ngumoha, que ya da el salto? Opino que no debemos fichar; debemos aprovechar lo que tenemos.
Debemos encontrar el equilibrio y la combinación adecuadas. La gente cree que la solución es fichar más, pero no: hemos sido vinculados con Jarrod Bowen tras el descenso del West Ham United, pero lo que tenemos basta; debemos mantenernos unidos y trabajar juntos».
Barnes respalda la autoridad de Slot
Al comentar la decisión de Slot de alinear al extremo egipcio en su despedida de Anfield junto a Andy Robertson, Barnes añadió: «Sin duda, Slot hizo lo correcto. Salah se va, así que fue bueno para todos verlo marcharse por todo lo alto. Pero creo que Mo se equivocó al hacer y decir lo que hizo.
Analiza lo que dijo: parece exigir que todo entrenador de Liverpool se someta al estilo de Klopp, y eso es absurdo. Cada técnico debe imponer su propio método, no el de Jürgen; por eso fue un error que Mo declarara que el “fútbol heavy metal” es innegociable. Arne Slot actuó con más madurez al despedir a Mo por su gran servicio al club».
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El Slot se enfrenta a una reestructuración táctica
Liverpool afronta un mercado de fichajes clave para renovar su ataque, mientras Slot define su estilo tras la salida de Klopp. El técnico holandés debe revitalizar una delantera que la temporada pasada terminó quinta en la liga, por lo que necesita que la plantilla actual dé un paso al frente de inmediato. Con una exigente pretemporada por delante, explotar el potencial de las bandas será clave para que los Reds aspiren a los cuatro primeros puestos la próxima campaña.