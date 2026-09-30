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Una leyenda del club a precio rebajado: por qué el Atlético de Madrid le hizo un descuento al Manchester City por Sergio Agüero en 2011
La investigación y el legado de Agüero
La Premier League anunció que una comisión independiente declaró a Manchester City culpable de graves infracciones financieras a lo largo de un periodo de nueve temporadas, además de no cooperar con la investigación.
En consecuencia, cada fichaje que hizo el club durante ese periodo está ahora bajo un intenso escrutinio. Esto incluye, naturalmente, la llegada de alto perfil de Sergio Agüero en julio de 2011. El máximo goleador histórico del club acabó marcando 260 goles en 390 partidos y ganó cinco títulos de la Premier League, una FA Cup y seis Copas de la Liga.
- AFP
Rechazan la oferta más alta del Real Madrid
El medio español Mundo Deportivo informa de que el Atlético de Madrid vendió sorprendentemente a Aguero al Manchester City por una cantidad inferior a la oferta que previamente había presentado el Real Madrid. El club inglés pagó 36 millones de euros, más otros 4 millones en variables.
Sin embargo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, supuestamente estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión completa del jugador, de 45 millones de euros. Aunque Aguero estaba completamente abierto a fichar por su rival de ciudad, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, intervino. Bloqueó con firmeza la operación, sabiendo que vender a su rival más feroz provocaría furiosas protestas de los aficionados.
Un acuerdo cerrado sobre un mantel
Para evitar una revuelta masiva de la afición, Gil Marín viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, y el exdirector deportivo Brian Marwood.
Durante una reunión en un restaurante, negociaron con éxito el traspaso. Ante la ausencia de documentos oficiales, el acuerdo inicial se redactó, de forma ya célebre, en un trozo de mantel. Por tanto, la rebaja en el precio de Agüero vino motivada estrictamente por la necesidad del Atlético de Madrid de evitar el caos interno. Gil Marín adoptó recientemente una postura similar al negarse a vender a Julián Alvarez al Barcelona para evitar reforzar a un rival directo.
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¿Qué le espera ahora al club?
El Manchester City tiene hasta el viernes para recurrir el demoledor fallo de la comisión independiente. Aunque el traspaso de Agüero parece estar libre de manipulación financiera ilícita por parte del club vendedor, el club debe prepararse para una intensa batalla legal mientras los reguladores determinan las sanciones exactas por sus infracciones financieras durante una década.
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