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Una leyenda del Arsenal respalda el impactante acuerdo de intercambio del Manchester United por su estrella Marcus Rashford
Dixon propone un sorprendente intercambio de jugadores
El exdefensa de Inglaterra y del Arsenal Dixon cree que un intercambio de jugadores que involucre a Rashford y Lewis-Skelly tiene demasiado sentido como para rechazarlo. La ambiciosa operación llevaría al delantero del United al norte de Londres, con el joven del Arsenal poniendo rumbo en sentido contrario a Old Trafford. Dixon considera que la transacción podría beneficiar a ambas partes, al ofrecer a Lewis-Skelly un fútbol de primer equipo crucial y añadir calidad experimentada a la plantilla de Arteta.
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Arteta, elogiado como el entrenador ideal para Rashford
Al hablar sobre si aprobaría el intercambio, Dixon respaldó la operación como un paso positivo para ambos jugadores. Destacó la gestión de Arteta como el factor clave para sacar la mejor versión de Rashford.
"¿Los intercambiaría (Myles Lewis Skelly y Marcus Rashford)? Pues sí, probablemente lo haría", dijo Dixon a BestBettingSites. "Y eso no va en contra de Myles Lewis-Skelly, se trata de darle la libertad de irse y ampliar su juego en otro lugar.
"Con Marcus Rashford, es un jugador que necesita un brazo sobre el hombro, y Arteta sería magnífico para él. Dale ese cariño, dale la libertad de jugar en esa banda izquierda y sí, me gustaría verlo con la camiseta del Arsenal. Tengo mis reservas sobre si es de forma constante un jugador de primer nivel, pero, por lo que tiene ahora Arsenal en la plantilla, sería una buena incorporación".
La larga ausencia de Rashford en Old Trafford
El delantero ha soportado un largo periodo alejado de la competición en el United. Rashford disputó la última de sus 426 apariciones con el United en un duelo de la Europa League contra el Viktoria Plzen el 12 de diciembre de 2024. A principios de ese mes, firmó un doblete contra el Everton para alcanzar los 138 goles con el Manchester United.
Después de haber estado fuera de foco durante 18 meses, Rashford sigue siendo un tema clave en torno a Old Trafford. Si el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, consigue que vuelva a rendir, sentirá que es como un fichaje nuevo para el club.
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Lo que depara el futuro a ambos clubes
El United sigue decidido a abrirse camino de nuevo en la lucha por los grandes títulos dentro y fuera de casa. Recuperar la mejor versión de Rashford sigue siendo fundamental para esas aspiraciones. Mientras tanto, el Arsenal continúa evaluando la profundidad de su plantilla mientras busca construir sobre sus recientes progresos bajo las órdenes de Arteta.
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