Keown cree que la final del sábado colocará al plantel actual por encima del equipo de la temporada 2003-04. Los «Invencibles» de Arsène Wenger terminaron la Liga invictos, pero nunca ganaron la Liga de Campeones, pues cayeron en la final de 2006 ante el Barcelona.

«Serán campeones, y eso me basta», declaró Keown al Evening Standard. «Serán los primeros en ganar la Liga de Campeones, así que para mí son los “Número Uno”. No son solo los “Inolvidables” o los “Invencibles”. Son los ‘Números Uno’. Eso los sitúa en el primer puesto, porque nadie más la ha ganado. Hemos decepcionado en Europa: se nos escapó una Recopa y la Copa de la UEFA, en la que el Galatasaray nos ganó en los penaltis. Así que el club necesita ahora hacer algo importante en Europa».