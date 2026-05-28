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Una leyenda del Arsenal explica cómo los «Unforgettables» pueden superar a los «Invincibles» con una victoria histórica en la Liga de Campeones, inspirándose en una icónica canción de Queen
Superando el legado de los Invincibles
Keown cree que la final del sábado colocará al plantel actual por encima del equipo de la temporada 2003-04. Los «Invencibles» de Arsène Wenger terminaron la Liga invictos, pero nunca ganaron la Liga de Campeones, pues cayeron en la final de 2006 ante el Barcelona.
«Serán campeones, y eso me basta», declaró Keown al Evening Standard. «Serán los primeros en ganar la Liga de Campeones, así que para mí son los “Número Uno”. No son solo los “Inolvidables” o los “Invencibles”. Son los ‘Números Uno’. Eso los sitúa en el primer puesto, porque nadie más la ha ganado. Hemos decepcionado en Europa: se nos escapó una Recopa y la Copa de la UEFA, en la que el Galatasaray nos ganó en los penaltis. Así que el club necesita ahora hacer algo importante en Europa».
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La inspiración de Queen y el cambio de mentalidad
Los Gunners llegan a la final con renovada confianza tras acabar con su larga espera de un título nacional. Keown afirma que ser campeones ha cambiado el ADN del equipo y que la música de su triunfo en la Premier, como We Are the Champions, les da confianza.
«He descubierto que, cuando escuchas esa canción de Queen, We Are The Champions, te cambia», afirmó Keown. «Empiezas a creer que puedes lograrlo todo. El cielo es el límite. Esto crea una base para el club; les dará alas para hacer algo muy especial».
Volviendo al modo de combate
Tras las celebraciones por el título, confirmado tras el empate del Manchester City con el Bournemouth y la entrega del trofeo en Selhurst Park, Arteta exigió volver a centrarse. La plantilla voló a Budapest el jueves, y Keown destacó que los jugadores deben recuperar rápido su espíritu competitivo.
«Cuanto más tiempo tengas, mejor», añadió Keown en referencia al tiempo de preparación. «Espero que haya suficiente distancia entre esa celebración, que te convierte en un animal diferente. Tienes que volver a enfadarte, enfadarte para ganar. Pero estoy bastante seguro de que ya están pasando por eso».
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La apuesta de Timber Fitness
La principal duda de Arteta es Jurrien Timber, lesionado desde marzo. El holandés quiere jugar contra el PSG para marcar a Khvicha Kvaratskhelia, autor de 10 goles y seis asistencias esta temporada.
«[Timber] es quizá el único jugador capaz de frenarle», explicó Keown. «Por eso se le dará más tiempo. Normalmente, tras tanta inactividad dirías: “Ya es tarde”. Lleva sin jugar, ¿diez u once partidos? Pero es un jugador único. Es móvil, recupera balones y es muy agresivo. Los extremos del PSG presionan fuerte y hay que igualarles».