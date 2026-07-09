Así lo afirma la leyenda alemana del arbitraje, Markus Merk: «Ya estamos acostumbrados a muchas cosas de la FIFA en los últimos años y sabemos que lo que se dice hoy puede no ser válido mañana. Pero creo que, en general, esto es el colmo», declaró Merk en una entrevista con el programa «Sportschau» sobre los acontecimientos de hace unos días, cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, admitió haber intercedido ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se levantara la suspensión por tarjeta roja impuesta al mejor delantero estadounidense, Balogun (tres goles).
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Una leyenda del arbitraje lo revela: la FIFA amenazó a Alemania con excluirla del Mundial
Tras la llamada de Trump a Infantino —según la versión más extendida— —, se intensificó la presión sobre la comisión disciplinaria y la sanción mínima por la expulsión de Balogun —que había recibido, conforme al reglamento, tras una entrada desafortunada contra el bosnio Tarik Muharemovic— pasó, de forma inesperada, de ser una suspensión de un partido para los octavos de final contra Bélgica a una suspensión condicional. Para Merk, esto no fue más que una «distorsión de la competencia».
«Está claramente establecido para todas las federaciones y ligas: una tarjeta roja supone un partido de suspensión. En los últimos años, la FIFA ha amenazado a las federaciones nacionales con excluir a su selección de la siguiente competición si no cumplen esta norma. Esto ya ha ocurrido también en Alemania», añadió Merk, quien luego recordó, en una entrevista con Sport1, un incidente de 2006 que no detalló.
«A nosotros también nos afectó en Alemania. Creo que fue antes del Mundial de 2006; hubo una situación en la Bundesliga en la que el árbitro cometió un claro error de arbitraje. La tarjeta roja fue claramente errónea y el tribunal deportivo había considerado absolver al jugador. La FIFA amenazó con excluir a la selección de la siguiente competición si lo hacíamos, y no solo a la DFB, sino a otras federaciones. La propia FIFA defendió este artículo a ultranza», explicó el hombre de 64 años.
Por eso, la decisión de «indultar» a Balogun para los octavos de final del anfitrión contra Bélgica deja «sin palabras; atenta contra la integridad del fútbol y contra los fundamentos del reglamento».
Comentario: ¡Klopp da en el clavo! La rodilla de oro de Infantino ante Trump también supone una gran oportunidad.
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Bélgica arrolla a EE. UU. con una «motivación extra» tras el caso Balogun: «¡Demos la vuelta a esto!»
El escandaloso incidente solo benefició a Bélgica, cuyo rendimiento hasta entonces había sido decepcionante. Ante EE. UU., los Diablos Rojos jugaron su mejor partido y ganaron 4-1, mientras Balogun pasó desapercibido. El plantel admitió que el caso Balogun les dio motivación extra.
«Creo que en la vida siempre hay cierta justicia. Se puede llamar como se quiera a lo que pasó, pero no nos pareció que fuera justo», afirmó el centrocampista Nicolas Raskin. Cree «que quizá eso nos dio un poco de energía extra».
Esa «energía extra» quedó clara cuando Romelu Lukaku celebró el 4-1 con el equipo haciendo el llamado «baile de Trump», un mensaje directo al presidente estadounidense, involucrado en el asunto.
«Estimado señor presidente, saludos desde Bélgica. ¿Qué pensará Donald Trump de esto? Los Diablos Rojos celebran un gol imitando el famoso baile del presidente de EE. UU.», escribió el periódico belga Het Laatste Nieuws. Voetbalkrant añadió: «Los Diablos Rojos se burlan de Trump. Tras el pitido final, se produjo una celebración memorable sobre el terreno de juego».
La cuenta oficial de X de la selección belga tampoco resistió la tentación de lanzar una pulla a Trump e Infantino. Al terminar el partido, los Diablos Rojos publicaron una foto de Lukaku celebrando con el mensaje: «Overturn this» («Anulen esto»), clara alusión a la sanción a Balogun.
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«Caso Balogun»: ¿Se avecinan problemas para Gianni Infantino?
El caso Balogun podría perjudicar al presidente de la FIFA, Infantino, de 56 años, en su reelección de 2027. Él lo niega y se remite a la decisión «independiente» de la comisión disciplinaria. Sin embargo, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, miembro del Consejo de la FIFA, sugirió que podría surgir una oposición mayor a las maniobras de Infantino.
«Coincido con la UEFA en que este asunto no debe archivarse, sino que, en primer lugar, debe seguir debatiéndose entre las federaciones de fútbol europeas», afirmó Neuendorf.
No obstante, su destitución o una suspensión parecen improbables, pues Infantino goza de gran popularidad entre las pequeñas federaciones gracias a sus presuntos sobornos.
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