Una leyenda del arbitraje lo revela: la FIFA amenazó a Alemania con excluirla del Mundial

Tras la llamada de Trump a Infantino —según la versión más extendida— —, se intensificó la presión sobre la comisión disciplinaria y la sanción mínima por la expulsión de Balogun —que había recibido, conforme al reglamento, tras una entrada desafortunada contra el bosnio Tarik Muharemovic— pasó, de forma inesperada, de ser una suspensión de un partido para los octavos de final contra Bélgica a una suspensión condicional. Para Merk, esto no fue más que una «distorsión de la competencia».

«Está claramente establecido para todas las federaciones y ligas: una tarjeta roja supone un partido de suspensión. En los últimos años, la FIFA ha amenazado a las federaciones nacionales con excluir a su selección de la siguiente competición si no cumplen esta norma. Esto ya ha ocurrido también en Alemania», añadió Merk, quien luego recordó, en una entrevista con Sport1, un incidente de 2006 que no detalló.

«A nosotros también nos afectó en Alemania. Creo que fue antes del Mundial de 2006; hubo una situación en la Bundesliga en la que el árbitro cometió un claro error de arbitraje. La tarjeta roja fue claramente errónea y el tribunal deportivo había considerado absolver al jugador. La FIFA amenazó con excluir a la selección de la siguiente competición si lo hacíamos, y no solo a la DFB, sino a otras federaciones. La propia FIFA defendió este artículo a ultranza», explicó el hombre de 64 años.

Por eso, la decisión de «indultar» a Balogun para los octavos de final del anfitrión contra Bélgica deja «sin palabras; atenta contra la integridad del fútbol y contra los fundamentos del reglamento».

Comentario: ¡Klopp da en el clavo! La rodilla de oro de Infantino ante Trump también supone una gran oportunidad.