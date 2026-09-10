El Arsenal arrancó a la perfección su nueva campaña en la Champions League el miércoles por la noche. El equipo de Arteta logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona.

El Arsenal busca resarcirse en Europa después de quedarse con la miel en los labios la temporada pasada. Cayó en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain en la final de Budapest, pero demostró su jerarquía ante el gigante de la Serie A.

Odegaard marcó la diferencia en la noche. El internacional noruego anotó el gol de la victoria en la segunda parte para premiar a los visitantes tras una actuación dominante en Italia.