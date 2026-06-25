INGLATERRA

Daily Mail: «Los sudamericanos dan un nuevo impulso a su campaña gracias a un error de Manuel Neuer que regala la victoria a los menos favoritos en Nueva Jersey».

The Guardian: «¡Victoria merecida! Alemania abrió el marcador a los dos minutos, pero Ecuador dominó los 88 restantes y se clasificó para la fase eliminatoria».

ESPAÑA

Marca: «¡Gol de oro de Plata! La Tri venció a una Alemania en declive, cuyo traje de aspirante ya no le queda».

AS: «Ecuador logró el pase a dieciseisavos con una victoria heroica sobre Alemania. Jugó con valentía en el campo más difícil».