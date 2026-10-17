El Al Hilal saudí cuenta con uno de los mejores centrocampistas capaces de controlar el ritmo de los partidos y generar ocasiones con pases excepcionales, pero la paradoja es que el italiano Simone Inzaghi no aprovecha al portugués Rúben Neves de la forma que corresponde a su potencial, después de utilizarlo en roles y posiciones distintos, lejos de su puesto natural de mediocentro de contención, el que podría otorgarle una mayor influencia en la construcción del juego y en la dirección del engranaje ofensivo del Zaeem.
Y aunque Neves sigue ofreciendo niveles destacados desde que Inzaghi asumió las riendas del Al Hilal, la manera de emplearlo abre la puerta a los interrogantes sobre cuánto está aprovechando el equipo su cualidad más importante, pues en lugar de concederle la libertad de controlar el centro del campo y dirigir los pases que rompen las líneas rivales, el jugador se encuentra en ocasiones en la última línea, como si desempeñara un papel para compensar los problemas de construcción desde la defensa, a costa de su capacidad para marcar la diferencia en las zonas más influyentes.