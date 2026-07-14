El récord anterior era de 550 000 euros. La cifra incluye una cantidad garantizada por el traspaso y bonificaciones casi seguras. Por ahora se desconoce la duración del contrato.

«Estoy muy contento de fichar por el Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum. «Esta liga es increíblemente competitiva y el Arsenal es un gran club. Estoy deseando afrontar este reto y medirme con los mejores».