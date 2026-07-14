Así lo anunciaron ambos clubes el martes. Según el diario «Bild», el traspaso costaría 600 000 euros, la cifra más alta pagada por una jugadora de la Bundesliga femenina.
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Una joya de la DFB hace historia en la Bundesliga: Lisa Baum ficha por el Arsenal por una cifra récord
El récord anterior era de 550 000 euros. La cifra incluye una cantidad garantizada por el traspaso y bonificaciones casi seguras. Por ahora se desconoce la duración del contrato.
«Estoy muy contento de fichar por el Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum. «Esta liga es increíblemente competitiva y el Arsenal es un gran club. Estoy deseando afrontar este reto y medirme con los mejores».
El fichaje de Naum «demuestra su excelente evolución»
Viola Odebrecht, directora de fútbol femenino y juvenil del RB Leipzig, afirmó: «Que Lisa dé el siguiente paso muestra su gran progresión en poco tiempo. Su traspaso beneficia a todos».
Llegó en verano de 2025 procedente del Hamburger SV, se hizo titular de inmediato y, en su única temporada con el RB, la seis veces internacional sub-23 alemana disputó 25 de los 26 partidos de la Bundesliga, marcó seis goles y dio tres asistencias.
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