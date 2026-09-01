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Adhe Makayasa

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Una joven promesa del Barcelona pone rumbo a Arabia Saudí mientras el Barça asegura una inteligente cláusula de traspaso para el wonderkid croata

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L. Chelfi
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El extremo del Barcelona Lovro Chelfi está a punto de fichar por el Al-Diriyah, de la Saudi Pro League, en un traspaso permanente por una cantidad simbólica. El gigante catalán ha aceptado hacer caja con el croata de 19 años antes de que su contrato expire en 2027, pero se ha asegurado de incluir una cláusula de recompra para mantener el control sobre su futuro.

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